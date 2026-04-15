食物中毒頻傳「稽查人力吃緊」　衛福部：待預算到位補足

▲最近食物中毒案連環爆，地方稽查人力是否充足備受關注。（圖／新北市衛生局提供）

記者邱俊吉／台北報導

近期食物中毒案快速增加，2周內包括高雄、新北、桃園3地，都出現數十人、甚至上百人受害，引發外界對稽查量能的關注。衛福部指出，食品安全其實是由3道防線構成，單靠政府稽查無法全面防堵風險，但未來待中央預算到位，在補助地方之餘，仍將要求地方政府增加稽查人力。

針對最近爆發多起食物中毒事件，中華民國食品技師公會日前發出聲明強調，食品供應鏈日益龐大且複雜，傳統以為倚賴產品第三方檢驗，或僅靠公部門「終端抽驗」、「事後稽查」的防堵模式即可因應，但這已使公部門人力資源用至極限，政府應導入國家考試合格、並具有2年實務工作經驗的「執業食品技師」協助監督食品品質，將食安管理由「事後開罰」轉向「事前預防」。

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對此，衛福部部長石崇良表示，食品稽查僅是食安3道防線之一，不能把所有責任都放在政府稽查上；他解釋，第一道防線是業者內部控管，要求一定規模以上的食品廠，必須建立品質控管機制，且要有合格的人員來進行把關，這是最前端管理。

第二道防線，是第三方認證制度，業者需要取得第三方公證單位的食品檢驗合格，這同樣是品質控管的一部分；第三道，才是外部稽查，由地方衛生局來執行，也就是民眾最熟悉的政府查核。

石崇良強調，在近期案件增加的情形下，中央會盡量給予地方人力協助，但目前因為《財劃法》的關係，中央可支配預算減少，未來可充分補助地方時，將要求地方政府相對增加人力，以因應稽查需求。

此外，針對瘦瘦針相關問題，石崇良說，目前已將此類藥物列入需要追蹤溯源的藥品，專案稽查亦已啟動，再來會搭配衛生局的稽核，了解是否有沒處方箋就提供藥品的情形。

其次，對於非法藥物的取得，已與相關單位合作，若在網路上巡查時，發現有非法販賣的情形，將立刻下架、遮蔽，以免不法藥物流入市面。

再者，石崇良說，將強化與醫學會、醫師公會的合作，提醒各界瘦瘦針要適當使用，不能忽略它仍具一定的藥品風險。