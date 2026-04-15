日本麻疹增3倍！林氏璧揭5症狀「口罩也難擋」：傳染力不是吃素的

▲民眾若返國後出現發燒、出疹等疑似麻疹症狀，請戴口罩儘速就醫。（示意圖／資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

全球麻疹疫情持續！疾管署示警，印尼今年已近1.5萬例病例，為去年同期4倍以上；日本近期病例快速增加，今年迄4/1累計報告197例，為去年同期3倍以上，分布以東京都、鹿兒島縣為多。前台大感染科醫師、旅日達人林氏璧發文直言：「我對國人的麻疹群體免疫力很有信心」。但他也提醒民眾，若返國後出現「5大疑似症狀」務必提高警覺。

你抗體還在嗎？1981年後出生僅剩66%

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林氏璧在粉專分析，去年初疾管署建議1981年後出生的成年人，於出國前2～4週評估接種MMR疫苗，但今年卻將年齡往前拉到1966年。他引述調查研究指出，1965年以前出生的世代麻疹抗體陽性率大於97%，但1966年後出生的世代開始逐漸下降，每5歲降到93%、89%、85%，1981年後更是明顯下降至66.5%。這也是為何疾管署希望這15年間出生的人也要注意。

不過，林氏璧也直言，不需要不分風險每個人都去測抗體或補打。他解釋，血中測到抗體降低，並不一定代表身體真的沒有免疫記憶，因為活疫苗理論上是可以引發有記憶的終身免疫。他也對國人的群體免疫力有信心，並強調：「麻疹傳染力不是吃素的，它是空氣傳染加飛沫傳染，戴外科口罩是無法完全防止空氣傳染的！」

489萬人僅1例染麻疹 醫曬數據：遠不到大爆發

至於日本疫情真有那麼恐怖？林氏璧曬出大數據，他指出2019年國人赴日高達489萬人次，但當年整年從日本移入的確診個案「只有1例」，且該個案還是完全沒打過疫苗的7個月大嬰兒。他直言，現在日本疫情遠不到大爆發程度，真的不需要過度恐慌。

林氏璧更回溯2007、2008年日本感染破10萬人的「真重災」時期，當時277萬台人赴日也僅出現3例移入個案。他強調，目前國內境外移入多來自東南亞，「完全沒有日本移入個案」，甚至3月初一堆人湧入東京巨蛋看球也沒傳出災情，他幽默喊話：「有嗎？得麻疹的請舉手？」以事實證明赴日染疫風險極低。

口罩也難防！麻疹「5大疑似症狀」小心

林氏璧指出，麻疹的潛伏期高達7～18天，就算在國外被傳染，發病時大多已回到國內家中，不至於影響旅遊行程。他示警，下飛機後若18天都沒有出疹與發燒就代表解除警報；但若自流行地區返國出現「發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹」等疑似症狀，應配戴口罩儘速就醫（請避免搭乘大眾交通工具），並主動告知旅遊史。

最後，林氏璧建議，1981年之後出生的人較建議補打疫苗；1966～1980年出生的民眾可考慮；至於1965年以前出生的前輩則不用擔心。 他認為日本疫情目前離「大爆發」還很遠，民眾若真的很擔心，可以先檢查抗體再決定是否補接種疫苗。