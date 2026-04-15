「母捐肝、父捐腎」接力救命罕病童　台大完成高難度活體移植

▲許小弟（右）接受「父母接力」肝腎活體移植順利康復，台大醫院院長余忠仁（左）致贈醫寶吉祥物。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

12歲的許小弟罹患多重罕見疾病，出現包含肝纖維化、脾臟腫大，慢性腎臟病第五期，情況複雜且治療難度極高，台大醫院經過評估，一年內先後接受媽媽捐肝、爸爸捐腎的活體器官移植，歷經兩次重大手術後恢復良好，順利出院並重返校園。這也是台大首度完成兒童接受肝腎兩種器官移植手術，為重症兒童移植醫療的重要成果。

台大醫院今日召開記者會分享器官移植成果，台大院長余忠仁表示，台大於1968年完成亞洲首例活體腎臟移植手術，迄今腎臟移植累計案例已超過1500例，為全國最多，腎臟移植術後10年存活率達85%亦是國內最佳、領先世界，本次完成高難度兒童活體器官移植案例，更進一步彰顯台大醫院在移植醫療領域的深厚實力與卓越成果。

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台大醫院外科部副教授李志元說明，許小弟罹患罕見疾病先天性肝臟纖維化與先天性膽管擴張症(又稱Caroli disease)，合併肝纖維化及脾臟腫大，同時亦患有自體隱性多囊性腎臟病（Autosomal Recessive Polycystic Kidney Disease, ARPKD），並進展至慢性腎臟病第五期。

許小弟媽媽表示，自從確診以後他們夫妻倆就有心理準備，「孩子有缺陷，只好盡力去彌補。」自願捐贈器官並分配好一人負責捐肝、一人負責捐腎；夫妻倆還特別減重，養好身體，只為了幫助孩子。

首先執行肝臟移植，李志元指出，這是因為肝臟狀況已經對他的生命造成影響，所以在2025年1月先行接受母親捐贈之部分肝臟進行活體肝臟移植手術；然而術後腎功能仍持續惡化，於2026年1月再由父親捐贈腎臟，完成活體腎臟移植。

不同於肝臟大小可以預估、修整至符合孩子腹腔大小，小朋友接受成人腎臟，如何把腹腔關閉更是挑戰，需靠人工網膜輔助覆蓋，經過兩階段治療歷經精密規劃與嚴謹照護，最終成功挽救病童生命並大幅改善其健康狀況。

台大醫院一般外科醫師陳建嘉表示，許小弟先前因為肝腎狀態經常住院，甚至因為需接受透析，無法擁有正常校園生活，完成移植之後，變得相當活蹦亂跳，也從本學期順利回歸校園，讓醫療團隊相當欣慰。不過後續還是需要每日服用抗排斥藥物，因為免疫力比較弱需多注意日常防護，避免碰撞性體育活動等，也需觀察發育狀況是否能追上同齡孩子。

台大醫院醫療團隊指出，腎臟移植為末期腎臟病最理想的治療方式之一，不僅能顯著提升患者存活率，也能有效改善生活品質，減輕長期透析所帶來的身體負擔與心理壓力。然而，目前國內大愛器官捐贈來源仍有限，許多患者需長時間等待適合的器官，治療時機充滿不確定性。呼籲社會大眾持續支持與推廣大愛器官捐贈理念，讓愛得以延續，為更多重症患者帶來重生契機。