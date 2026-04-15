立院質疑美要求進口發芽、腐爛馬鈴薯　衛福部：斷章取義

▲立院質疑我國將進口美國腐爛或發芽的馬鈴薯。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者邱俊吉／台北報導

美國進口馬鈴薯議題延燒，外界質疑「發芽或腐爛也可進口」恐衝擊食安。對此衛福部部長石崇良表示，這樣的說法其實「有點斷章取義」，因為相關文字只是規範中最後一段描述方式，並非進口的前提條件。

在美國貿易代表署日前發布《2026年各國貿易障礙評估報告》中，點名台灣「加工用馬鈴薯檢疫條件」，目標我國能開放切片馬鈴薯帶芽（或腐爛、發黴）進口，這也成為今天的立法院衛環委員會關注焦點。

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針對此事，石崇良指出，整體制度從源頭就已開始把關，所有加工用馬鈴薯在輸入台灣前，皆須符合檢疫證明，且要施用發芽抑制劑，達到一定檢疫標準後，才可進入台灣，並非未經篩選就能進口。他強調，若只截取「發芽或腐爛」的段落來看，會忽略前段已設下的條件，因此才產生誤解。

石崇良進一步說明，即使產品進入台灣，在海關仍會進行檢查，若在運送過程中出現部分發芽或腐爛情形，也不會直接進入市場，而是先做特殊處置，例如封存，再送到加工場所進行剔除，不符合規定的部分不會被使用。

此外，石崇良強調，若整批品質問題嚴重，仍會整批退回，並不是全面放行，只有在「部分」出現問題的狀況下，才會採取局部剔除的方式處理。

農業部防檢署署長杜麗華則說，面對美方貿易談判中的要求，我方依據國際規範及風險評估來調整檢疫條件，而非單純放寬限制，已公告的檢疫條件仍維持對8種病蟲害的管理強度，並新增要求美方在出口前強化發芽抑制劑施用程序，同時須確認無發芽、無土壤，且檢疫證明需註明僅供加工用途，而進口後若發現有腐爛、發霉或發芽情形，須在安全防護下、直接送至加工廠進行選別。

杜麗華強調，相關制度並非全面放寬，而是在既有架構下回應國際貿易要求，同時透過前端檢疫、過程查驗與後端處理，維持安全與風險控管。