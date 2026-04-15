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長滿危險息肉！年輕工程師三餐曝　醫搖頭：太多一級致癌物

▲低薪，過勞，過勞死，勞工，加班，工作，貧窮，窮忙，上班族。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照，與本文當事人無關）

▲該名工程師三餐含有大量加工肉品與超加工食品，年紀輕輕就長了不少危險息肉。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

一名林姓科技業工程師，因工作繁忙，三餐常吃熱狗堡、火腿便當以及泡麵。沒想到，年紀還不算大的他，在檢查中竟發現大腸裡已長出不少「危險息肉」。血液腫瘤科醫師廖繼鼎直言，這並非運氣不好，現代人餐餐加工肉品、超加工食品，正是大腸癌步步逼近的主因。

2根小熱狗風險增18%！醫揭大腸癌真相

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「這不是在嚇你，這是已經很清楚的事實。」廖繼鼎醫師在YouTube出神入化廖醫師頻道中提到，世界衛生組織（WHO）早已將火腿、香腸、培根等加工肉品列為「第一級致癌物」；而國人愛吃的豬肉、牛肉等紅肉，則被列為「2A級可能致癌物」。醫師警告，「每天只要多吃50公克加工肉品，大腸癌的風險就會增加18%」，換算下來大約僅是2根小熱狗的份量。

為什麼影響會這麼大？廖繼鼎醫師分析，當攝取大量富含動物性脂肪的紅肉時，身體會分泌更多膽汁酸，這些物質進入大腸後，會被腸道細菌轉換成另一種成分「次級膽汁酸」。他比喻，這對腸道內的壞細菌來說簡直是吃到飽，次級膽汁酸會進一步破壞大腸黏膜，導致慢性發炎，「你吃得越頻繁，等於越在幫它們壯大」。

泡麵、零食傷腸道！「護城河被抽乾」壞菌長驅直入

除了肉品，如泡麵、零食等「超加工食品」中的人工添加物與乳化劑更是助紂為虐。廖繼鼎醫師將大腸黏膜形容為一座城堡，原本有一層黏液護城河在保護著，但這些人工添加物會將護城河裡的水慢慢抽乾，「等到保護層一旦變薄，壞細菌就更容易一路闖進來，增加癌症發生的機會」。

廖繼鼎醫師建議，預防大腸癌應先從飲食下手，徹底切斷「壞細菌最愛的糧草」。他強調，紅肉並非完全不能碰，但應避免餐餐都當主菜，建議一週攝取量應控制在500公克內，換算下來每天大約僅「一個手掌心」的大小。醫師也鼓勵其餘時間可多利用魚肉、白肉或豆類以補足蛋白質，並搭配大量蔬菜與發酵食品。透過飲食調整，「慢慢把腸道的環境拉回來」。

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