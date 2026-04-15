她吃很少「糖尿病前期警戒」　醫見三餐：內臟脂肪高到嚇人

▲醫師說，小腹變大的兇手就是「吃很少+蛋白質不足+幾乎不運動+常吃加工點心或麵包墊肚子+作息亂」。（圖／記者李佳蓉攝）



記者陳俊宏／綜合報導

減重醫師蕭捷健分享，有學員內臟脂肪數值高得嚇人，空腹血糖已踩在糖尿病前期的警戒線上，雖然她體重不重，但體脂肪高，問題常常不是吃太多，而是吃進去的東西、肌肉量、活動量，一起決定脂肪最後堆在哪裡。

三餐菜色曝光

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蕭捷健在臉書說，該學員怕胖，每天吃得極少，早餐通常是一杯黑咖啡，午餐吃幾片蘇打餅乾配茶葉蛋，晚上隨便吃點燙青菜。

蕭捷健指出，看學員的手腳，真的會以為她是個瘦子，但一站上體脂計，內臟脂肪數值高得嚇人；來診所發現，空腹血糖已經踩在糖尿病前期的警戒線上（空腹血糖警戒線為100-125 mg/dL）。

蕭捷健提到，雖然學員體重不重，但體脂肪高，問題常常不是吃太多，而是吃進去的東西、肌肉量、活動量，一起決定脂肪最後堆在哪裡。他分享以下三種陷阱：

第一種陷阱：吃很少，但幾乎都沒營養

像麵包、餅乾、甜飲、零食，熱量看起來不一定誇張，但蛋白質太少、纖維太少、飽足感太差。

這種吃法很容易讓你變成：體重沒有很高，可是肌肉慢慢掉，血糖波動變大，脂肪更容易往肝臟和腹部集中。

第二種陷阱：不是只有熱量，還有食物型態

1、果糖（手搖飲使用的蔗糖是50%的果糖）

添加的果糖跟一般葡萄糖不同，它幾乎只能在肝臟代謝，把它變成脂肪，通通囤在肝臟和腹腔。

2、酒精

酒精被稱為「液體麵包」都還太客氣了，麵包好多了。身體把酒精視為毒素會優先處理，全身的脂肪燃燒大罷工，代謝完的廢物會促進肝臟脂肪合成。

3、飽和脂肪和化學假奶油

即便吃進一樣的熱量，飽和脂肪就是比不飽和脂肪更愛往肚子堆。食品廠為了成本跟酥脆口感，常改用「酥油、乳瑪琳、植物性奶油」，這些怪異的油脂喜歡住在你的腹腔深處。

第三種陷阱：你吃不多，但沒有地方可以存

碳水化合物進身體後，是進肌肉變成肝醣。但前提是：你要有肌肉，而且那塊肌肉最近有在用。

小腹變大的兇手就是：吃很少+蛋白質不足+幾乎不運動+常吃加工點心或麵包墊肚子+作息亂。

蕭捷健表示，所以他給學員的建議，是先做三件事：

1、把蛋白質補起來

每一餐都要有像樣的蛋白質來源：雞蛋、豆腐、豆漿、魚、肉、希臘優格，讓身體知道你不是在鬧饑荒。

2、吃真的食物做的甜點

如果想吃甜點，去買標榜使用「鮮奶油」做的。真正的飽和脂肪身體認識它，有正常的代謝途徑，相比那些工業假奶油，引發劇烈發炎反應與內臟脂肪堆積的機率低得多。

3、或改吃「日式和菓子」或大福

這是他非常推薦的高碳日點心！傳統的日式甜點成分單純，通常只有米、糖、紅豆，屬於「高碳水、極低脂肪」。在運動、阻力訓練前後吃，這些乾淨的碳水會直接衝進肌肉裡變成「肌醣」儲存起來，幫助肌肉恢復，根本沒空理你的肚子。

蕭捷健指出，請學員把超市甜點改成「真的奶油」做的甜點，4個月體脂肪從29%降到21%，體重也少了10公斤，內臟脂肪改善更是明顯。