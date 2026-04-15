別怕吃苦！研究曝「越苦越有用」　醫：是全身啟動鍵



▲研究顯示「越苦越有用」。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

常常聽到長輩說「良藥苦口」，這不只是經驗談，現在更有科學實證支持。基因醫師張家銘指出，不少人排斥吃苦味食物，但這類食物往往蘊含身體所需的調節因素，並引述國外研究證實，分子功能越強，其味道通常越苦，且不是巧合，而是分子結構特性所導致的結果。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書粉專「基因醫師張家銘」發文表示，國外一項研究的核心為「風味與功能對立性」（Flavor–Function Duality），清楚點出分子功能越強，其味道通常越苦；從分子層級來看，這些苦味主要源自「苦味胜肽」（bitter peptides）。

張醫師解釋，這些分子的結構具有較高的「疏水性」，這項特性如同雙面刃，一方面讓分子更容易與人體內的關鍵受體結合以產生生物作用；另一方面，也使其更容易被味覺辨識為苦味。因此，在自然界的邏輯中，越能幫助身體調節的有效分子，往往在口感上越不討喜，形成味道與功能走在相反方向的現象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對苦味胜肽對人體的具體影響，張醫師將其歸納為三大系統性功能。首先是「抗氧化」，能協助細胞降低慢性損傷，減少身體內部磨損；其次是「血糖調節」，部分分子能減緩血糖上升速度，穩定身體代謝反應；第三則是「血壓調節」，透過影響血管收縮機制，維持血壓穩定。這三大功能共同指向一個核心目標，就是幫助人體在複雜的環境中，維持長期生理平衡。

值得注意的是，張醫師表示，苦味不僅是舌尖上的感覺，更是一種全身性的「啟動鍵」，人體擁有一群名為「TAS2R」的苦味受體，它們不僅分布在味蕾，更存在於腸道、血管與免疫系統中。當苦味訊號進入體內，會誘導腸胃準備消化、微調代謝系統，甚至讓神經系統保持清醒。這意味著苦味其實是啟動身體防禦與調節機制的關鍵訊號，能讓代謝與消化節奏更加順暢。

日常生活中，苦味來源可大致分為四大類。張醫師最推薦的是芥藍、苦瓜、芝麻葉等「蔬菜類」，其苦味多來自植物防禦分子，對抗氧化與代謝有溫和幫助；其次是咖啡、無糖可可與綠茶等「飲品類」，含有豐富的多酚與生物鹼；再者是葡萄柚、柑橘內皮等「水果類」。至於黃連、龍膽草等「草本中藥類」，因訊號強度高，則建議需經專業評估後使用，不宜自行長期攝取。

張醫師強調，民眾不應盲目追求極端苦味，而是應建立正確觀念；他指出，現代人習慣依賴味道來選擇食物，往往排除了對健康有益的生理訊號；但事實上，過於順口的食物對身體刺激較少，而具有強烈調節作用的分子則風味強烈。張醫師認為，透過理解「味道好壞」與「身體幫助」是兩條不同的軸線，民眾可以更理智地看待食材選擇，不再僅以好惡作為唯一判斷基準。

對於想嘗試「吃苦養生」的民眾，張醫師建議應採取循序漸進的方式，從系統醫學的角度出發，應先評估個人睡眠、壓力與代謝狀態，在身體穩定的基礎上，從溫和的天然蔬菜或飲品開始，慢慢增加身體接觸苦味訊號的頻率。

延伸閱讀

▸ 大S離世一年！S媽再度痛失至親 悲傷證實：我心碎中

▸ 大安高工呼籲學生「不要穿制服」考統測 過來人證實：旁邊的也上台科

▸ 原始連結