北部男染麻疹接觸者匡列384人　印尼日本病例激增「去年3倍以上」

▲疾管署疫情週報。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內上周確認一起麻疹境外移入病例，是北部30多歲男性，從印尼返國後發病確診，衛生單位目前匡列相關接觸者384人，預計監測至4月21日。疾管署示警，國際麻疹疫情持續，印尼光今年已經報告1萬5千例，日本近期病例快速增加，今年累積197例，都是去年同期3倍以上，提醒民眾赴流行地區要注意防範。

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，該名個案為北部30多歲本國籍男性，今年3月中旬曾前往印尼，返國後11天於4月1日出現結膜炎，並陸續有發燒、咳嗽及紅疹等症狀，就醫後通報採檢確診。衛生單位目前匡列相關接觸者384人，預計監測至4月21日。

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疾管署統計，我國今年累計7例麻疹病例，年齡介於未滿1歲至50多歲，其中2例為國內感染病例，另5例為境外移入病例，感染國家為越南、馬來西亞、美國、印度及印尼各1例。而全球麻疹疫情持續，亞洲如印尼、印度、越南、馬來西亞、孟加拉、日本、新加坡及哈薩克等國，自去年迄今持續有病例發生。

郭宏偉指出，印尼今年已逾1萬5千例病例，為去年同期4倍以上，近期疫情趨緩單周報告病例數由年初近3,000例降至約200例，惟病例仍多。日本近期病例快速增加，今年迄4/1累計報告197例，為去年同期3倍以上（58例），分布以東京都、鹿兒島縣為多。

疾管署已針對印尼、瓜地馬拉、墨西哥、越南及印度等9國發布旅遊疫情建議等級「第二級：警示（Alert）」，請民眾對當地採取加強防護；另31國列為「第一級：注意（Watch）」，提醒民眾遵守當地的一般預防措施。

疾管署提醒，計畫前往流行地區的民眾，務必提高警覺，出國旅遊期間應注意個人衛生，勤洗手，避免觸摸口鼻，並適時佩戴口罩等自我防護措施。1966年（含）以後出生的成人，近期如計劃前往麻疹流行地區，且不確定自己是否具麻疹免疫力，建議可於出國前2至4周至旅遊醫學門診諮詢評估是否需接種MMR疫苗。

孕婦及未滿1歲嬰幼兒為感染高危險群，應避免前往流行區；如須攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒至衛生所或旅遊醫學門診諮詢自費接種1劑MMR疫苗。

返國時如出現發燒、紅疹、鼻炎、咳嗽、結膜炎等疑似麻疹症狀，請主動告知機場檢疫人員配合健康評估。返國3周內出現上述疑似症狀，應戴上口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊及暴露史。

疾管署呼籲，麻疹傳染力非常強，可由空氣傳播，如與確診個案有相關接觸史，或已經地方衛生局通知為接觸者，請務必遵循「麻疹個案接觸者健康監測通知書」所示，確實做好健康監測及防護措施，如出現疑似症狀，應戴上口罩並自我隔離，盡快聯繫衛生局安排就醫，切勿輕忽或自行就醫，若未遵守自主健康管理規範者，依傳染病防治法第48條及同法第67條規定可處新台幣6至30萬元罰鍰。