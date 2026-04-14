上周12.5萬人腹瀉就醫「媽祖進香成變數」　疫情估再燒一周

▲疾管署副署長曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

近期食物中毒案件頻傳，疾病管制署今（14）日公布最新監測數據，上周腹瀉就診達12.5萬人，和前周相較增加逾5000人次，研判是清明連假之後疫情短暫上升。由於目前白沙屯媽祖進香活動正在進行中，人潮眾多且擁擠，疾管署研判本周還是可能持續上升，特別提醒參與進香活動的民眾注意飲食衛生及環境清潔。

疾病管制署監測資料顯示，第14周（4月5日至4月11日）腹瀉門急診就診 125,205 人次，較前一周（3月29日至4月4日） 119,787 人次上升。副署長曾淑慧指出，近期氣候轉為溫暖潮濕，細菌等病原繁殖加快，增加腸道傳染病傳播風險。

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疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，全國近四周（第11周至第14周）共接獲 113 起腹瀉群聚通報案件，發生場所以餐飲旅宿業最多；其中病原體檢驗陽性案件計 64 起，病毒性病原占87.5%（56起），以檢出諾羅病毒（ 50起，占陽性群聚78.1%）為多，細菌型病原占12.5%（8起），分別檢出金黃色葡萄球菌4件、沙門氏菌3件及同時檢出金黃色葡萄球菌和沙門氏菌1件；另3月份諾羅病毒分型結果顯示， GII.17 為主要的流行型別，占約47.1%，與去年國內流行型別一致。

▲疾管署說明沙門氏菌。（圖／疾管署提供）

曾淑慧表示，上周新北、高雄兩大重要腹瀉群聚都是檢出沙門氏菌，主要傳播方式為吃到受污染的水或者食品，像是生的、沒煮熟的雞蛋，或者牛奶、肉類或相關製品等容易感染到沙門氏菌，通常是吃到受污染食物後約6小時發病，一般症狀包含噁心、腹瀉、發燒，嚴重個案可能會血便，因為沙門氏菌會影響腸粘膜，破壞嚴重時會有出血。

不過從群聚通報來看，諾羅引起的腹瀉仍然是最大宗。曾淑慧分析原因，諾羅病毒少量就可以造成傳播、致病，患者嘔吐、腹瀉時還會大量排出病毒顆粒，要預防諾羅最重要仍然是落實手部衛生、正確洗手。患者生病時最好在家裡休息，避免傳播給他人。

▲▼疾管署說明諾羅與沙門氏菌差異及預防。（圖／疾管署提供）

曾淑慧提醒，清明連假過後通常會有一波腹瀉疫情的短期上升現象，但通常疫情只需一、二周後就會回穩。不過近來媽祖進香活動陸續啟動，加上氣候轉為溫暖潮溼，細菌等病原繁殖加快，如食品未能妥善保存，就容易令腸道傳染病發生風險增加，有可能帶來變數，預估本周腹瀉就診人次仍可能再攀高。

疾管署呼籲，民眾如廁後、進食或備餐前應以肥皂或洗手乳正確洗手，且應避免生食生飲，食品徹底煮熟後再食用；食品應妥善覆蓋與保存，食用前如發現異味、變色或口感異常，應避免食用，以降低風險；如有嘔吐或腹瀉等疑似症狀，應在家休息至症狀解除至少48小時。

▲疾管署提醒民眾參加進香要注意4件事。（圖／疾管署提供）