食物中毒連爆！腹瀉群聚「諾羅占8成」　和沙門氏菌差異一表看懂

▲諾羅病毒與沙門氏菌感染症比較。（圖／疾管署提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

國內近期食物中毒案件連爆，其中幾案已確認是「沙門氏菌」釀禍。疾管署分析國內近4周群聚案件通報，約8成仍是諾羅病毒引起，沙門氏菌等細菌性病原僅占1成。疾管署說明，兩者除了都會有腹瀉症狀外，諾羅病毒可能會有嘔吐伴隨低燒，沙門氏菌嚴重則會出現血便，潛伏期與症狀持續時間、好發季節也有不同。

近期氣溫轉為溫暖潮濕，增加腹瀉疫情風險。根據疾管署監測，第14周（4月5日至4月11日）腹瀉門急診就診125,205 人次，較前一周（3月29日至4月4日）119,787 人次上升。

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全國近4周共接獲113起腹瀉群聚通報案件，發生場所以餐飲旅宿業最多；其中病原體檢驗陽性案件計64起，病毒性病原占87.5%(56起)，以檢出諾羅病毒(50起，占陽性群聚78.1%)為多，細菌型病原占12.5%(8起)，分別檢出金黃色葡萄球菌4件、沙門氏菌3件及同時檢出金黃色葡萄球菌和沙門氏菌1件；另外，3月份諾羅病毒分型結果顯示， GII.17 為主要的流行型別，占約47.1%，與去年國內流行型別一致。

疾管署副署長曾淑慧指出，諾羅病毒是腹瀉群聚最常見病原體，至於新北、高雄兩大重要腹瀉群聚則都是檢出沙門氏菌。她分析，沙門氏菌主要是吃到受污染的水或者食品，像是生的、沒煮熟的雞蛋，或者牛奶、肉類或相關製品等；諾羅病毒除了食用受病毒污染食物或者水，接觸諾羅感染病人、吸入病人嘔吐物或者排泄物產生的飛沫也可能造成感染。

▲預防諾羅病毒衛教。

值得注意的是，諾羅病毒感染劑量相當低。曾淑慧說，只要少量約100顆病毒顆粒就會造成感染，但是諾羅感染個案在嘔吐或腹瀉可以排出約幾億顆的病毒量，導致非常容易傳播。

至於發病時間，曾淑慧指出，沙門氏菌通常是吃到受污染食物後約6小時發病，一般症狀包含噁心、腹瀉、發燒，嚴重個案可能會血便，因為沙門氏菌會影響腸粘膜，破壞嚴重時會有出血，症狀持續2至7天。諾羅病毒比較容易嘔吐與腹瀉，還會伴隨有低燒症狀，症狀持續時間較短，約2至3天。

在好發季節方面，曾淑慧說明，諾羅通常是冬季到春季之間，因為病毒在較低溫環境下較穩定，也比較容易造成感染；沙門氏菌則是夏季為主。

疾管署呼籲，民眾如廁後、進食或備餐前應以肥皂或洗手乳正確洗手，且應避免生食生飲，食品徹底煮熟後再食用；食品應妥善覆蓋與保存，食用前如發現異味、變色或口感異常，應避免食用，以降低風險；如有嘔吐或腹瀉等疑似症狀，應在家休息至症狀解除至少48小時。

▲沙門氏菌感染衛教。