沒咳嗽竟肺癌4期！她「腫瘤蝕腿骨」仍拒就醫：我媽化療就過世了

▲醫師火眼金睛揪出「心臟後陰影」竟藏著一顆7公分巨瘤。（示意圖／達志）

記者李佳蓉／綜合報導

一名55歲女子去年底開始感覺左大腿疼痛，求助多家診所遲遲找不出病因，直到痛到無法忍受轉往大醫院骨科，斷層掃描發現她的髖關節處「已被腫瘤吃掉了」。義大癌治療醫院副院長饒坤銘一看報告便心裡有數，雖然患者堅稱上週X光檢查正常，但他敏銳揪出「心臟後的陰影」，經進一步確認，一顆近7公分的巨瘤就躲在死角，診斷為肺癌第4期。

女大腿痛竟肺癌4期 醫揪「7cm瘤躲心臟後」

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饒坤銘醫師在粉專「乳癌權威饒坤銘醫師」分享，該名女患者被診斷大腿骨頭遭腫瘤侵蝕，即時轉診至他的門診。醫師憑藉經驗判斷，「女性最常見轉移到骨頭的癌症，乳癌雖然最多，但通常乳房摸得到腫瘤；反而是肺癌，是最常見的無聲殺手。」他直言，肺癌一來往往就是第4期，且患者大多不會咳嗽，更不會咳血，「大家都被電影騙了」。

令人驚訝的是，患者1週前才因發燒在其他醫院住院，當時醫師告知「肺部沒問題」。饒坤銘醫師隨即調閱雲端X光片，雖然解析度有限，但他一眼認出心臟後方有明顯陰影，那是醫師受訓時必被交代要特別注意的死角。隨後的斷層掃描證實，一顆將近7公分的腫瘤正躲在心臟後方，幾乎確定是肺癌轉移。

面對「肺癌第4期」的宣判，患者情緒激動抗拒，更恐懼地直喊：「我不要醫了，我媽媽就是肺癌第4期，打化療，一下子就走了，我不要打化療。」

肺癌4期別輕言放棄！醫曝標靶成效

饒醫師對此感嘆，進入21世紀後，肺癌治療早已不可同日而語。他語重心長地指出：「現在的肺癌治療跟以前不一樣，我們有很多標靶，還有免疫治療，效果都比以前好，副作用卻比以前少。」雖然抗藥性終究會產生，但至少一開始的治療效果很好，整體壽命已比過去延長許多。

然而，該名患者在拿了住院單後遲遲未報到。饒坤銘醫師擔心患者轉求偏方、秘方。醫師最後呼籲，肺癌若不趕快治療，接下來可能面臨肺部積水、發炎甚至骨折，真的非常可惜。「希望這位病人就算沒來這裡，也要在其他地方治療」，千萬別讓無聲殺手奪走生存契機。