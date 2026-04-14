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剴剴案推動托育專法三讀通過　機構須設監視器、影像至少保存30日

▲▼ 衛福部外觀 。（圖／記者洪巧藍攝）

▲為提升幼兒托育安全，衛福部推動《兒童托育服務法》，今獲立院三讀通過 。（圖／記者洪巧藍攝）

記者邱俊吉／台北報導

國內幼兒托育屢傳孩子遭不當對待事件，剴剴案更是震驚全國。為求改善，立法院今三讀通過《兒童托育服務法》，明訂托育機構須設置監視設備並保存影像至少30日，並同步上傳雲端備份，另導入違規記點制度，同時新增多元托育機構型態入法，強化制度管理及家長選擇。

衛福部指出，該法自2021年起啟動研議，歷經約4年、40次會議及4場分區公聽會，整合政府、學界、托育及家長團體意見後定案。原行政院版本為6章78條，立院審查後擴充為6章94條，制度內容更趨完整。

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在制度設計上，此次修法提升居家托育法律位階，明訂專章規範，要求從業人員須完成職前訓練，並取得托育人員技術士證後方可辦理登記，並強化托育服務中心的行政管理角色。

在托育機構管理方面，中央將訂定一致評鑑指標，機構須公開人員資格、收托人數及收費資訊，並建立人員參與決策機制，提升資訊透明與勞動保障。

針對不當對待事件，法條將現行地方處理機制法制化，建立調查及審議機制，同時要求機構設置監視設備，影像至少保存30日並上傳雲端備份，以利事後追溯，另提高違規處罰強度，並新增居家托育人員違規記點制度。

此外，因應家長需求，法規納入公共托育家園，並新增社區互助式、部落互助式及職場互助式等托育機構型態，同時強化定點臨時托育服務管理，提供多元選擇。

在公共化資源方面，修法放寬公有不動產可無償提供非營利法人使用，並允許學校閒置空間設立托育機構得免變更使用執照，加速公共托育量能布建。

衛福部表示，後續將在1年內完成約20部的授權法規，並期盼全國托育服務提供者能與政府、家長一同努力，共創三贏。

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關鍵字： 托育法 幼兒安全 監視設備 違規記點 多元托育

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