保健食品禁稱四物、十全大補　衛福部訂新規「經典方劑名稱都不能用」

▲保健食品未來通通不能再用「四物、十全大補、龜鹿二仙」等名稱。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

保健食品未來通通不能再用「四物、十全大補、龜鹿二仙」等名稱！衛福部預告訂定「得供食品原料使用之中藥材品項及其產品屬性認定基準」草案強化管理，全面針對中藥材產品用量設限，同時要求品名不得與中醫藥固有典籍收載的38種方劑相同，不過若是自己到中藥行買中藥材或餐廳吃到的藥膳料理不受影響。

衛福部115年4月13日預告訂定「得供食品原料使用之中藥材品項及其產品屬性認定基準」草案強化管理，五大重點包含界定食品可用中藥材、明訂食品管理例外原則、明確食品型態適用非藥品管理範圍、訂定產品屬性判定原則、不符食品使用原則中藥材產品依藥品管理。

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草案依中醫藥理論及台灣中藥典規範，訂定得供食品原料使用的中藥材品項，並分成兩大類，第一類具傳統食用文化，共計75項，例如百合、荷葉、銀耳、山藥等，規範特定品項「不得生食」、「萃取或濃縮型態僅限食品原料用途」、「限茶飲用途」；第二類食用時須特別注意安全性，共計73項，如馬齒莧、赤小豆等，訂有每人日食用限量。

另外，草案明訂若為添加第二類食用時須特別注意安全性的中藥材產品，中藥材總量占比百分之五十以上或第二類中藥材任一品項含量（中藥材萃取物須回推），每日食用量超過台灣中藥典所載該品項最低用量百分之五十，就列為藥品管理，還有健康食品的品名不得與中醫藥固有典籍收載的38方劑相同。

衛福部中醫藥司司長蘇奕彰表示，中藥用藥安全及「藥食同源」已經討論快十年，過去中醫藥司、食藥署沒有統一標準，所以有不少健康食品跟藥證名稱一樣，民眾也會不太清楚吃下肚是食品還是藥品，所以討論之後，決定針對用量設限制，品名部分也做修改。

蘇奕彰強調，藥品以療效為主，可能有副作用，這部分需要經中醫師、藥師把關，而食品不以療效為考量，不過此次草案只針對藥廠、食品廠的保健食品，如果是民眾自己到中藥行買中藥材或餐廳的藥膳料理，都不受影響。

另外，過去坊間保健產品常冠上「四物、十全大補、龜鹿二仙、理中湯、桂枝湯、生脈湯」等名稱，這都和中醫藥固有典籍收載38方劑相同，恐生誤解。中醫藥司科長謝采蓓強調，未來這些名稱通通不准用，且保健食品使用中藥材的濃度、比例，不能超過草案的界線，以免民眾誤認為是藥品。