菠菜連霸「最髒蔬菜」！　醫教3步驟自救

▲菠菜再度蟬聯「最髒蔬果」冠軍。（示意圖／Unsplash）

記者李佳蓉／綜合報導

美國環境工作組織發布的「2026年農產品農藥殘留購物指南」中，菠菜再度蟬聯「最髒蔬果」冠軍；而台北市政府最新蔬果農藥殘留報告指出，菠菜也與辣椒、豌豆名列不合格前3名。復健科醫師王竣平示警，農藥不僅影響肝臟解毒、干擾內分泌，甚至讓身體恢復力大幅下降。因此，醫師分享清洗時掌握「沖、泡、流」3步驟，能有效帶走農藥。

王竣平醫師在粉專指出，菠菜之所以容易殘留農藥，是因為其貼地生長、葉片皺褶多且易卡泥沙。儘管它富含高鐵、高葉酸與抗氧化物，但農藥殘留問題不容小覷。特別是2026年報告點出，高達63%蔬果檢出PFAS（永久性化學物質），這類「系統性農藥」會被植物吸收進入內部，而非僅附著在表面，因此「怎麼洗」才是關鍵。

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「你以為認真洗菜，其實可能在做錯事！」 王竣平醫師直言，許多民眾習慣用鹽水、醋或小蘇打洗菜，但這些偏方反而可能讓農藥更容易滲入。他強調，清洗蔬果必須掌握「先洗、後切」的黃金順序，若先切再洗，農藥會從切口進入，也會導致維生素C流失。

農藥怎麼洗？王竣平醫師傳授「沖、泡、流」3步驟

1. 流動水沖洗：先用清水沖洗30秒，將表面的泥沙與灰塵沖乾淨，這一步絕不能省。

2. 浸泡10～15分鐘：葉菜類與一般蔬果浸泡約10～15分鐘（莓果類5～10分鐘即可）。注意不要泡太久，否則農藥可能被植物再吸收。

3. 細流水溢流：這是最關鍵的一步！浸泡時讓水龍頭維持「一根筷子粗細」的小流量持續溢流，產生的物理沖刷能有效帶走農藥。最後再沖洗30秒即可。

此外，針對不同蔬果，清洗重點也不同。王竣平醫師解釋，菠菜等葉菜類應重點清洗根部與葉柄交界，但切記紅色根部是鐵質最集中的地方，不要隨意切除；草莓則不可先去蒂頭，避免形成農藥進入的開口。

面對難以避開的農藥風險，王竣平醫師建議落實4招自救：除了多樣化飲食分散風險、優先挑選當季蔬果外，高風險品項可改以削皮或選購有機品項，最關鍵的則是務必「用對清洗方法」，從日常小習慣守護身體修復力。