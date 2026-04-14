她輕微跌倒「壓迫性骨折」腰背痛爆　醫：嚴重恐引發肺炎、血栓

▲胸腰椎壓迫性骨折是高齡族群十分常見的疾病。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

胸腰椎壓迫性骨折是高齡族群十分常見的疾病！醫師指出，尤其在骨質疏鬆的影響下，即使只是輕微跌倒、彎腰拿物或用力咳嗽，都可能讓椎體瞬間塌陷，引發劇烈腰背痛。就有一名71歲女性因為輕微跌倒造成 T12 急性壓迫性骨折，無法自行翻身或站立，最後透過微創骨水泥灌注治療才改善。

收治個案的汐止國泰綜合醫院骨科主任劉哲瑋指出，該名女性初診時疼痛高達9分，無法自行翻身或站立，醫師先安排止痛藥與護腰等保守治療，但1週後疼痛依然未改善，甚至難以入睡。為避免長期臥床造成更多併發症，醫療團隊建議進行微創骨水泥灌注治療。

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劉哲瑋說明，胸腰椎壓迫性骨折疼痛不僅使患者無法翻身、坐起或行走，也常嚴重干擾睡眠。如果因疼痛而長期臥床，更可能引起肌力快速退化、下肢深層血栓、泌尿道感染或肺炎等併發症，對健康造成更大危害。因此，及早選擇適當治療以恢復活動能力，是治療壓迫性骨折的首要目標。

臨床上常見的治療方式可分為保守治療與微創骨水泥介入。劉哲瑋解釋，保守治療包含止痛藥物、背架、適度休息與物理治療，適合疼痛較輕或椎體穩定性良好的患者。然而，保守治療的改善速度緩慢，有些患者需要數週甚至數月才能恢復，期間常因疼痛無法正常活動。此外，保守治療無法讓塌陷的椎體恢復高度，可能造成持續性駝背或身高減少，使生活品質受到長期影響。相較之下，微創骨水泥介入治療已成為改善疼痛最常見且效果最明確的方式。

劉哲瑋說明，該名女性微創骨水泥介入治療在局部麻醉下進行，透過不到 0.5 公分的小傷口，將針具精準導入骨折椎體，並灌注高黏稠骨水泥以提高安全性。整個手術僅約 20 分鐘便完成，過程順利且無併發症。

令人印象深刻的是，手術後兩小時，她的疼痛從 9 分降低至 3 分；隔天即可自行走到洗手間，不再需要強效止痛藥。兩週後回診時，她已能恢復大部分日常生活動作，X 光顯示骨水泥位置穩定，椎體高度維持良好，生活品質明顯提升。

劉哲瑋指出，微創骨水泥治療雖能迅速改善疼痛並恢復行動力，但要避免未來再次骨折，核心仍在於骨質疏鬆的長期治療。研究指出，曾發生壓迫性骨折者在5年內再次骨折的機率高達30–50%，若不積極治療骨質疏鬆，骨折可能反覆發生。

劉哲瑋提醒，治療骨質疏鬆的重點在於營養攝取、運動與藥物治療三者並行。足夠的鈣質與維生素D有助於維持骨骼強度，而適度的負重運動和平衡訓練則可減少跌倒風險。