泰國「蘆筍」農藥違規　義大利「乾酪」大腸桿菌超標

▲泰國進口「蘆筍」檢出農藥不合格。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布最新邊境查驗不合格名單，其中有2批泰國進口「蘆筍」檢出農藥不合格，另還有一批自義大利進口的「乾酪」檢出大腸桿菌超標，不合格產品皆須在邊境退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，「京典事業有限公司」報驗的泰國蘆筍，檢出殘留農藥普拔克0.02ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺菌劑普拔克以檢測方法的定量極限0.01ppm為法規容許值，因此這2批泰國的蘆筍必須退運或銷毀，將針對「京典事業有限公司」在邊境調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。

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根據食藥署統計，從114年10月6日至115年4月6日止，國內受理泰國的綠蘆筍，報驗1,057批，檢驗不合格6批，不合格率0.6%，檢驗不合格原因為農藥殘留不合格；從115年2月3日起至115年5月13日止，針對泰國的綠蘆筍採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

▲義大利進口的「乾酪」檢出大腸桿菌超標。

另外，「河洛企業股份有限公司」報驗的義大利乾酪，每公克檢出大腸桿菌最確數介於23至93，依據「食品中微生物衛生標準」，大腸桿菌於乾酪類的檢驗結果判定，5個樣品中，允許不超過2個樣品的微生物檢驗值介於每公克大腸桿菌最確數10到100之間，但不得有任何一個樣品的檢驗值大於每公克大腸桿菌最確數100。

劉芳銘表示，這批義大利的乾酪必須退運或銷毀，將針對「河洛企業股份有限公司」在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。