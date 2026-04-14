她以為老花自配眼鏡　篩檢揪出「青光眼合併白內障」

▲亞東醫院響應世界青光眼周，舉辦講座與篩檢，提醒民眾關注視力健康。（圖／亞東醫院提供）

記者邱俊吉／台北報導

65歲林姓女子近半年視線逐漸模糊，本以為只是老花，自行配鏡卻未改善，日前在社區篩檢發現眼壓升高、視野缺損，進一步就醫，才確診是青光眼合併白內障；醫師說，青光眼患者不一定會有眼睛脹痛、酸澀等常見眼壓高症狀，最好定期檢查，且一察覺視力變化即就醫評估，以免造成不可逆傷害。

響應「世界青光眼周」，亞東醫院於4月13日起至17日加強宣導相關衛教。眼科部主治醫師朱怡靜說，因高齡化與3C使用普及，視力退化問題日益常見，但不少人將視力模糊單純視為老化現象，使青光眼、白內障等疾病在不知不覺中進展，如未及時發現導致視力受損，除影響日常生活品質，長輩跌倒機率可較一般人高出2倍以上。

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針對青光眼症狀，朱怡靜說，部分患者不會出現明顯眼壓不適或疼痛，容易讓人誤以為沒有問題，延誤診斷時機， 當視力出現異常時，視神經往往已受到不可逆損傷。

張珮瑤醫師則說，白內障和青光眼關係密切，白內障病人的水晶體若過度成熟導致腫脹，可能影響房水循環，進而誘發急性青光眼，使病情惡化；門診常見患者同時有此2眼疾，也增加診斷、治療的複雜度，應定期進行眼壓、眼底檢查，有助於提早掌握變化。

除青光眼白內障，現代人對視力矯正與眼部不適的關注提升，迷思也隨之增加。在視力矯正方面，吳宛霖醫師表示，屈光雷射可改善近視並提升生活便利，但是否適合手術，仍須經專業評估；麥令琴醫師指出，術前需確認角膜條件、度數穩定性及乾眼狀況，以確保安全與效果。

針對長輩常見的「流目油」問題，蘇姵元醫師指出，多與鼻淚管阻塞有關，並非單純老化或情緒因素，但如長期未處理，恐引發感染，甚至蜂窩性組織炎，所幸經專業評估及微創手術，多數患者可改善症狀。

亞東醫院提醒，視力變化往往是多種眼疾的早期警訊，民眾應養成定期檢查習慣，一旦視線模糊或視野改變，應儘早就醫。