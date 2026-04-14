吃份鹹酥雞「破壞身體72小時」！醫揭崩壞4階段：2週吃一次就好

▲吃鹹酥雞使身體更容易陷入發炎與代謝異常，還會更渴望垃圾食物。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

不少人宵夜首選就是那香噴噴的邪惡鹹酥雞，但家醫科醫師王姿允示警，炸物對身體的破壞力遠超想像，「你以為你只是吃了一份鹹酥雞，其實你讓身體發炎了3天！」 醫師驚揭高溫氧化的油進入體內會引發長達72小時的連鎖破壞效應，不僅血管功能受損、血液變濁，連腸道菌相都會被改寫，甚至讓你接下來幾天更想吃垃圾食物。

王姿允醫師在粉專「王姿允醫師。我的無齡秘笈」指出，無論好油或壞油，高溫氧化後都會傷身，只是程度差別而已，且這種破壞效應「完全不是熱量的問題」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王姿允根據多項研究分析，單次食用炸物後會造成以下4階段的身體浩劫：

第一階段：餐後2～4小時（血液變濁、血管變鈍）

剛吃完炸物，體內三酸甘油酯會飆升、氧化壓力上升，血管擴張能力隨之下降。研究顯示，單次高脂餐會暫時性但明確地造成血管內皮功能受損。王姿允直言，此時感受到的疲累、頭昏、腦霧都不是錯覺，血管確實在哀嚎。 就算選擇豬油，氧化後同樣會促進血管硬化、破壞腸道菌相。

第二階段：餐後6～24小時（發炎系統被開啟）

隨著內皮細胞受損，身體發炎訊號開始出現，發炎細胞激素上升，胰島素敏感性隨之下降。此時血糖波動如同雲霄飛車，身體也會進入傾向儲存脂肪的模式。若攝取的是夜市常見、反覆加熱的油，還會帶入大量氧化脂質（LOPs），啟動體內的慢性發炎路徑。

第三階段：餐後24～72小時（腸道菌被改寫）

這是多數人最容易忽略的環節。王姿允引述2025年研究指出，高脂加上氧化油產物會在幾天內直接改變腸道菌組成，導致壞菌上升、好菌下降，進而引發腸道屏障變差，使身體更容易陷入發炎與代謝異常。

第四階段：第3天之後（代謝難恢復、引發成癮）

許多人的代謝系統在3天後仍未恢復，且因腸道菌調控異常，會讓人產生胰島素阻抗，食慾調控變差。這也解釋了為何吃完炸物後幾天，會更渴望高油、高糖的垃圾食物，這不只是大腦成癮，而是整套代謝系統都已失衡。

王姿允強調，如果你每2～3天就吃一次炸物，代表身體幾乎「沒有一天在恢復」，長期下來恐導致脂肪肝、高血脂等慢性問題。她呼籲，炸物並非一輩子不能吃，但建議久久（2週）吃一次就好，或改用氣炸鍋取代油炸，千萬別讓炸物變成你的日常。