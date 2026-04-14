每天「1杯養生飲」她喝到重度脂肪肝！營養師：果糖像海嘯灌入

▲婦人每天喝一大杯新鮮柳丁汁，結果確診重度脂肪肝。（示意圖／記者許力方攝）

記者李佳蓉／綜合報導

明明飲食清淡、滴酒不沾，健檢報告卻一片滿江紅？一名58歲婦人日前滿臉愁容地找上營養師，哀怨表示自己這輩子不碰肥肉和炸物，為了養生，每天早上還會親自榨一大杯「新鮮柳丁汁」來喝，沒想到超音波一照，竟被醫師宣告患有重度脂肪肝，讓她崩潰直呼：「我是不是生了什麼怪病？」

營養師邱世昕在粉專指出，這是健康檢查中最常讓人感到委屈的養生迷思。一般人常以為脂肪肝是喝酒或吃太油造成的，但其實隱藏在健康表象下的最大地雷，往往是大家以為很養生的「果汁」。營養師解釋，水果中的糖分稱為果糖，它與一般的葡萄糖不同，進入人體後幾乎都必須交由肝臟處理。

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「液態果糖會像海嘯一樣瞬間湧入肝臟！」 邱世昕分析，若是直接吃整顆水果，豐富的膳食纖維會減緩糖分吸收；然而，一旦將好幾顆水果榨成一杯果汁並濾掉纖維，剩下的滿滿液態果糖在短時間內灌進肝臟，當肝臟處理不完時，就會非常有效率地將其轉化為三酸甘油酯，並直接囤積在肝臟周圍。這就是為什麼很多人明明吃得清淡，卻還是養出脂肪肝的原因。

邱世昕也提供「逆轉脂肪肝」的2大超實用建議：

第1招：吃整顆水果，拒絕濾渣果汁

水果絕對可以吃，但請務必「咬著吃」！保留珍貴的果肉和膳食纖維，不僅能增加飽足感，還能讓果糖緩慢釋放，有效減輕肝臟的負擔。

第2招：控制每日水果總量

不管水果多甜或多健康，一天所有的份量加起來應控制在「2個拳頭大」以內。建議把多出來的胃部空間留給深綠色蔬菜與優質蛋白質（如豆腐、雞肉、水煮蛋），讓肝臟有足夠營養自我修復。

邱世昕提醒，脂肪肝是可逆的，只要別讓用心的保養走錯方向，透過微調飲食習慣，就能幫肝臟進行大掃除，把健康找回來。