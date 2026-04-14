射精治鼻塞！　醫曝原因：自然就通了

▲醫師說，射精可治鼻塞，這在醫學生理機制上是百分之百合理的。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師蘇信豪分享，網傳「清槍」能治鼻塞？泌尿科醫師認證「係金ㄟ」，達到高潮與射精的瞬間，釋放大量腎上腺素，促使全身血管收縮，原本腫脹的鼻黏膜就會瞬間消退，鼻子自然就通了。但他也說，這是一個「理論100分，實用性20分」的醫學冷知識，下次重感冒鼻塞，拜託還是乖乖去看醫生。

蘇信豪在臉書表示，最近大家滑手機，是否有看到一張瘋傳的迷因截圖：「伊朗研究：射精可治鼻塞」？有不少網友私訊問他這到底是在開玩笑，還是真有其事？

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蘇信豪指出，身為泌尿科醫師，他今天必須出來說句公道話，這不只是迷因，這在醫學生理機制上是百分之百合理的！

為什麼「那邊」高潮，可以通「上面」的鼻子？

蘇信豪說，其實鼻塞通常不是因為鼻涕太多，而是鼻腔黏膜發炎「充血腫脹」，把呼吸道給堵死了；當我們在進行「人與人的連結」，或是「自我探索」，達到高潮與射精的瞬間，人體的交感神經會猛烈活化，釋放大量腎上腺素。

蘇信豪提到，這會促使全身血管收縮，當然也包含了你鼻子裡的微血管，血管一收縮，血流減少，原本腫脹的鼻黏膜就會瞬間消退，鼻子自然就通了！這跟市售「去充血鼻塞噴劑」的藥理邏輯，根本是同一個套路！

這不只是理論，還拿過國際大獎！

蘇信豪表示，覺得聽起來很瞎嗎？2021年的「搞笑諾貝爾醫學獎」，就頒給了一個跨國耳鼻喉科團隊，他們真的找了受試者來實測，結果證實「性高潮改善鼻塞的效果，在前60分鐘內跟使用正規鼻塞噴劑一樣好！」

那為什麼診所不推廣這種「天然療法」？

蘇信豪指出，既然這麼神，為什麼泌尿科診所的衛教單上沒有寫？因為在現實中，這招有三個致命的「硬傷」：

1、CD時間太長（不反應期）



鼻塞噴劑你可以定時補噴，但男性射精後有生理上的「不反應期」，你沒辦法每隔幾小時就來一次啊！

2、場合嚴重受限



萬一你在辦公室開會、搭捷運時鼻塞發作...這招你敢用嗎？（警察先生，就是這個人 ）

3、體力嚴重透支

嚴重感冒的時候，身體已經夠虛弱了，還要強制進行這種心跳加速的「高強度運動」，小心鼻子通了，人也癱了。

蘇信豪說，這是一個「理論100分，實用性20分」的醫學冷知識，下次重感冒鼻塞，拜託還是乖乖去看耳鼻喉、內科、家醫科醫生，用正規藥物比較實在；至於這個「天然通鼻法」，就留給健康的時候，當作生活情趣就好！