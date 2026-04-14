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患者殺幽門桿菌！　醫見「殺菌配方」嚇傻

▲腹痛,肚子痛,胃痛,。（圖／記者李毓康攝）

▲「胃癌」的主要元凶是「幽門桿菌」。（示意圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

胃腸肝膽科醫師張靖分享，最近有位民眾來找他確認幽門桿菌有無殺成功，患者之前健檢C13吹氣發現細菌後，已在其它診所花了不少錢吃藥，「但我看了他的殺菌配方後整個嚇傻，因為裡面沒有任何『抗生素』。」

張靖在臉書說，「我告訴他，你的幽門桿菌應該沒有殺死，果然C13吹氣證實細菌還在胃裡面。於是我開立正規殺菌配方給他，就成功幫他殺掉細菌了，而且還有健保給付。」

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張靖提醒大家，「幽門桿菌」是細菌，正規的治療是要使用包含「抗生素」的「三合一」或「四合一」殺菌配方，當你Google發現拿到的殺菌藥裡，沒有任何的抗生素後，以後就不用再踏進那家診所囉。

「幽門桿菌」胃癌元凶

張靖也提到，「胃癌」長年位居台灣十大癌症死因與發生率前10名，根據統計，「胃癌」的主要元凶是「幽門桿菌」（Helicobacter pylori，簡稱HP），80-90%的胃癌和此菌有關，因此幽門桿菌被列為一級致癌物。

張靖指出，而幽門桿菌主要透過「共用餐具、不乾淨的食物與水」來傳播，所以把這兩招做好，就可有效阻止細菌的感染，並且成功遠離胃癌。

▼吃飯用「公筷母匙」。（圖／資料照）

年夜飯,團圓菜,團圓飯,做菜,晚餐。（圖／資料照）

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關鍵字： 張靖 幽門桿菌

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