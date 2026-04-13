跟媽祖走幾天會怎樣？　醫揭「身心變化」

▲信徒追隨媽祖神轎徒步前行，祈求平安與順遂。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）

文／常春月刊

每年農曆三月，全台掀起「瘋媽祖」熱潮，從規模宏大的大甲媽祖遶境到以路線不固定、行軍神速著稱的「粉紅超跑」白沙屯媽祖進香，數以萬計的信徒追隨神轎徒步前行，祈求平安與順遂。這種長時間體力消耗、群體高度參與以及濃厚的宗教感召力，不僅展現了台灣傳統文化的強大凝聚力，對參與者的心理健康亦會產生深遠影響。

宗教力量能穩情緒 減壓效果其實很強

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衛生福利部草屯療養院一般精神科主任何儀峰指出，宗教信仰對於情緒穩定具有正向幫助，透過祈福、儀式參與與群體支持，能減輕焦慮、壓力與孤單感，讓人產生安全感與歸屬感。尤其在生活壓力較大的時期，宗教活動往往成為重要的心理支持來源。然而，「瘋媽祖」活動動輒數天甚至更長時間，參與者需長時間行走、睡眠不足，加上人潮擁擠與環境變化，對身心都是一種負荷。

腎上腺素飆升 小心情緒失控

「瘋媽祖」活動動輒數天甚至更長時間，參與者需長時間行走、睡眠不足，加上人潮擁擠與環境變化，對身心都是一種負荷。何儀峰表示，參與媽祖遶境是一場心靈與體力的雙重洗禮，群眾的簇擁與鞭炮聲往往能激發信徒的腎上腺素，讓人暫時忘卻疲勞。不過，對於平時心理韌性較敏感或有特定身心病史的民眾而言，長時間的睡眠剝奪、感官過度負荷以及體力透支，極可能轉化為生理應激壓力，進而誘發情緒波動。

有這些狀況要特別注意 4大護身心關鍵

何儀峰特別叮嚀，參與宗教活動應以「身心和諧」為前提。若本身患有焦慮症、憂鬱症或睡眠障礙等情況，在感受神明慈悲的同時，應特別注意以下幾點自我照護原則：

1、維持規律作息：儘量安排休息時間，避免過度疲勞影響情緒穩定。

2、適時補充水分與營養：身體狀態會直接影響心理狀態。

3、留意情緒變化：若出現過度興奮、情緒低落或易怒等情形，應適時休息或尋求協助。

4、避免過度刺激：人潮擁擠與噪音可能引發不適，必要時可暫時離開現場。

信仰很重要 但「平衡」更關鍵

雖然宗教信仰能提供強大的心靈支持與慰藉，但何儀峰強調，參與祭典仍應與現實生活保持平衡。若發現自己因過度投入而影響日常作息、工作學習或人際關係，甚至出現過度依賴或失去判斷力的情況，應及時尋求專業心理諮詢或醫療協助，適度參與宗教活動確實有助於身心健康，但最重要的是在過程中學會「傾聽自己的身體與情緒」。

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