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體重降了小腹還在　醫揭「泡芙人」陷阱：少吃也難瘦

胖,小腹。（圖／達志影像）

▲醫師提醒，減肥僅靠減少熱量攝取，難以撼動頑固的小腹。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

體重計數字降了，肚子上的「游泳圈」卻還是消不掉？減重專科醫師周建安指出，多數有減重需求的民眾，屬於「內臟脂肪」與「皮下脂肪」混合堆積，若僅靠減少熱量攝取，不僅難以撼動頑固的小腹，更可能因肌肉流失，陷入「泡芙人」陷阱。

周建安分享，曾有一名30多歲女性上班族，不喜歡運動卻又想改善體態，反覆使用代餐與極端飲食控制做為減重手段，減重期間每日熱量甚至不到600大卡，雖然3個月內瘦了將近15公斤，但只要一恢復正常飲食便迅速復胖，錯誤的減重方式，甚至讓身體出現疲勞、落髮、指甲斷裂、經期不順等狀況，最後只好到診所求助。

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經身體組成分析儀評估後發現，該名個案體脂率高達46%，脂肪大量堆積在腹部、臀部與大腿，四肢肌肉則因為長期熱量不足大量流失，成為典型的「泡芙人」，也因此即使體重下降，最困擾的小腹仍改變有限。

周建安說明，脂肪分布有不同特性，民眾可透過簡單的「3秒辨識法」做初步判斷，以腹部為例，腹部用力時，若能輕易捏起一層柔軟贅肉，多半屬於「皮下脂肪」，容易影響外觀（如手臂鬆軟、腰腹粗壯），雖然對健康直接威脅較低，但卻是最難消除的體態脂肪。

若腹部隆起且觸感較為緊硬，不容易捏起贅肉，多半為內臟脂肪，例如常見的「啤酒肚」。由於堆積在器官周圍，與糖尿病、心血管疾病風險密切相關，不過多數民眾屬於混合型脂肪，因此減重策略不能只靠單一方法。

根據《Journal of the International Society of Sports Nutrition》一項系統性回顧研究，分析732位過重或肥胖族群，相較於單純運動，單純飲食可多減輕2.57公斤，觀察超過12週後發現，飲食搭配運動，則可比單純運動多減少2.85公斤，也發現內臟脂肪顯著減少。研究表示，體重下降是影響內臟脂肪的重要因子，顯示飲食在減重成效中扮演關鍵角色，特別對於消除內臟脂肪來說極為重要。

針對「體重下降、體態沒明顯改變」的停滯困境，周建安建議，回歸「飲食為主、運動為輔」的原則，可透過調整飲食比例（如211餐盤）穩定胰島素與代謝狀態，先改善健康，再進一步調整體態；另外，補充足夠蛋白質是維持代謝率的關鍵，否則即使體重下降，也容易快速復胖。

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