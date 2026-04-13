喉嚨痛以為感冒！她一照竟「心肌梗塞」　醫揭7大轉移痛會要命

▲婦人喉嚨痛掛急診，醫師心電圖一照竟是致命的急性心肌梗塞。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者李佳蓉／綜合報導

小心喉嚨痛可能不是感冒，而是心臟發出的求救訊號！一名婦女日前因咳嗽、喉嚨不適到振興醫院急診室求診，原本以為只是普通感冒，沒想到醫護人員警覺性極高，立刻安排心電圖檢查，這一照才發現竟然是足以致命的「急性心肌梗塞」，緊急送往心導管室才從鬼門關前搶回一命。

粉專「振興醫院 - CHGH」日前發文指出，在急診室裡醫護人員最怕的就是疼痛轉移。振興醫院心臟內科團隊解釋，心肌梗塞的痛並不一定只發生在左胸，這種「輻射性疼痛」就像一座迷宮，痛點可能出現在下巴與喉嚨，患者會感覺像是有東西卡住或有緊縮感；甚至痛感會一路延伸到左肩、左上臂，甚至連小指都會有感。此外，背部與胃部的不適也常被民眾誤認為肌肉痠痛或胃食道逆流。

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「心臟的求救信號不一定會以大聲公放送！」 醫師提醒，特定族群的警訊更為隱晦：

1. 女性：發病前常出現異常疲倦、焦慮、睡眠障礙或肩頸痠痛。

2. 老年族群：高達20%患者屬於「無痛性心肌梗塞」，不會感到劇烈胸痛，而是以持續性呼吸喘、意識改變或極度虛弱來表現。

3. 糖尿病患者：同屬高風險群，症狀表現往往不典型。

該名女患者當時冠狀動脈已嚴重阻塞，醫師感嘆，若非急診同仁觀察入微，患者極可能在短短數小時內演變成心肌嚴重壞死、休克，甚至無預警倒地。

醫師呼籲，如果發現自己或家人出現「胸口悶壓感（像大象踩在胸口）」、痛感散布至頸部、下巴或左手，並伴隨冒冷汗、噁心、呼吸困難，且休息也無法緩解時，請務必立即就醫。