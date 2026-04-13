心雜音藏「竊血」危機！大林慈濟團隊成功修復巨大冠狀動脈廔管

▲心雜音竟藏「竊血」危機！大林慈濟跨科團隊成功修復巨大冠狀動脈廔管 。（圖／大林慈濟醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

一名51歲的蘇先生，長年深受心跳異常與心雜音困擾。十多年前健檢雖發現異常，卻始終未能根治，近年更出現體能下降的衰退感。日前經大林慈濟醫院小兒心臟科與心臟內科聯手診斷，確診為罕見的「巨大先天性冠狀動脈廔管合併大型血管瘤」。在醫療團隊精準施作心導管栓塞手術下，僅耗時兩小時便成功修復心臟「祕密通道」，讓病人重獲新生。

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小兒心臟科劉瑋莉醫師解釋，冠狀動脈本應供應心肌氧氣，但蘇先生的冠狀動脈卻異常連通至心臟腔室，形成一條「廔管」。

竊血現象： 血液經由廔管被「偷走」分流，導致心肌供氧不足。

連鎖反應： 長期下來引發心肌缺氧、心臟擴大、心衰竭，甚至形成血管瘤，增加破裂風險。

考量蘇先生合併有近端血管擴大與遠端血管瘤，醫療團隊提供「傳統開胸手術」與「心導管栓塞手術」兩種方案。因病人對開胸有所恐懼，最終選擇微創的心導管治療：

手術方式： 由鼠蹊部置入導管，利用具備極佳延展性的血管栓塞裝置進行封堵。

精準醫療： 原預計需兩顆裝置，但在劉瑋莉醫師與李易達醫師精準判斷下，僅使用一顆大型栓塞裝置便完全阻斷異常血流。

蘇先生術後感言，「手術過程很清醒，不到兩小時就結束了，原本的心理壓力瞬間釋放！」目前他已康復出院，心臟負擔明顯減輕。

冠狀動脈廔管初期往往無症狀，多因心雜音或健檢意外發現。若民眾發現有不明原因的胸悶、胸痛、心悸或心跳不規則，應儘速就醫。即便已知是小型無症狀廔管，也需遵照醫囑定期追蹤，避免日後產生併發症。