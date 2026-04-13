北市違規廣告開罰破6千萬　77老大代言「青木瓜飲」挨罰510萬居冠

▲知名網紅77老大。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

台北市政府衛生局統計114年違規廣告查緝情形，食品、藥品/醫療器材及化粧品違規廣告共開罰520件、裁罰6,203萬元。罰鍰累計第1名為「七寶創意有限公司」，知名網紅「77老大」代言該公司的「LABELLE拉蓓青木瓜豐盈飲」食品廣告詞句涉及誇大不實，裁罰金額510萬元。

鑒於電視食品廣告違規情形持續，透過長篇幅、主持叫賣等誇張宣傳手法及代言薦證人參與，易引起民眾錯誤認知，為避免宣稱誇大或涉及療效食品廣告頻繁刊播持續誤導消費者，食藥署113年1月31日公告修正「食品安全衛生管理法第四十五條規定廣告處理原則」，將廣告違規情狀納入裁處罰鍰額度的危害程度加權事項，可依此加倍裁處力道。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據台北市衛生局統計罰鍰累計前3名違規產品廣告，第1名為「七寶創意有限公司」，違規廣告罰鍰達510萬元，該公司之「LABELLE拉蓓青木瓜豐盈飲」食品廣告詞句涉及誇大不實。第2名為「日東商事有限公司」，違規廣告罰鍰達270萬元，其「Slimmit食事對抗酵素膠原凍」食品廣告詞句涉及醫療效能。第3名為「雙江生技有限公司」，違規廣告罰鍰230萬元，該公司的「代謝調控醫能精露」食品廣告涉及醫療效能。



另以違規廣告媒體分類統計分析，網路407件（78.3%）最多，其次為電視共87件（16.7%），廣播12件（2.3%）居第3，進一步分析網站違規廣告，以公司官網224件最多、裁罰金額2,488萬元，另針對社群媒體進行分類統計，Facebook 53件、裁罰683萬元，Instagram 20件、裁罰217萬元，YouTube 5件、裁罰60萬元。

違規食品廣告則以宣稱減肥瘦身類54件佔第1位（16.5%），其次為宣稱皮膚美容類48件（14.7%）及宣稱提升免疫力40件（12.2%）居第3；違規化粧品廣告以宣稱促進細胞活動或膠原蛋白增生類46件佔第1位（27.5%），其次為消炎、消腫類共38件（22.7%），生髮育毛類宣稱共29件（17.4%）居第3。

台北市衛生局食藥科科長林冠蓁呼籲，一般食品僅提供人體所需營養素及熱量，並不具備減肥瘦身、皮膚美容等涉及改變身體外觀功效，更無法達到預防、改善或治療疾病等醫療效能，提醒民眾選購前謹記「停、看、聽」三原則，冷靜思考是否確實有需要及對健康是否有幫助；閱讀包裝標示相關資訊；請教醫師等專業人員建議，如有身體不適，應尋求正規醫療機構就醫，切勿輕信誇大功效或宣稱療效廣告，以免延誤就醫又破財傷身。

