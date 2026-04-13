國衛院破解癌症轉移關鍵　癌細胞會「偽裝白血球」遷移

▲國衛院鑑定出驅動癌症轉移關鍵標靶蛋白MYADM。（圖／國衛院提供）

記者趙于婷／台北報導

國家衛生研究院最新研究發現，癌細胞會透過一種與骨髓細胞發育相關的跨膜蛋白質MYADM，啟動RhoA訊息傳導路徑，模仿白血球進行「類阿米巴式遷移（ameboid migration）」，大幅提升癌症侵襲與轉移率。這項研究成果揭露癌症轉移新路徑，也為臨床治療帶來新策略。

國衛院癌研所所長查岱龍指出，在正常的生理狀況下，白血球（如單核球、中性球）會利用類阿米巴式遷移，透過細胞膜產生球狀突起（blebs），以適應複雜且緊密的組織環境，並進行高效移動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

查岱龍與國防醫學大學生命科學研究所蔡易達助理教授帶領的研發團隊發現，癌細胞也會「借用」白血球的這種機制，經由過度表現MYADM蛋白與調節蛋白RhoGDI結合，促使RhoA蛋白質釋放且轉化為活性狀態，不只驅動細胞膜產生突起，並賦予癌細胞「抗失巢凋亡（anoikis resistance）」的能力，可在循環系統中存活更久，增加成功轉移的機率。

研究團隊透過大數據與臨床檢體分析證實，MYADM的高表現與多種癌症（如乳癌、腎癌、肺癌、淋巴癌等）術後復發率高及病患存活率低有顯著相關，特別是在循環腫瘤細胞（Circulating Tumor Cells，CTCs）中，也能觀察到MYADM的高度表現。

研究也證實，帶有高量MYADM的癌細胞，對RhoA抑制劑（如Rhosin）展現出極高的敏感性，MYADM有望成為引導RhoA路徑藥物治療的關鍵生物標記。

查岱龍說，實驗也證實抑制癌細胞的MYADM，會觸發癌細胞凋亡訊號，但不會對正常單核球細胞造成同樣的傷害，相較於直接抑制RhoA可能帶來的副作用，鎖定MYADM的標靶策略展現出高度的癌細胞特異性，可望發展出治療更精準、副作用更少的對策。

此項研究說明MYADM-RhoA訊息傳遞鏈在調節癌細胞可塑性與轉移中的重要地位，不僅揭露癌症轉移的新路徑，也為臨床治療帶來新策略，若針對MYADM開發新型標靶藥物或中和抗體，將有望阻斷癌細胞的「逃生路徑」，減少癌症轉移的發生，而該研究也已於2025年發表於美國癌症研究協會（American Association for Cancer Research，AACR）旗下的權威期刊《癌症研究》（Cancer Research）。