「肺癌患者跑大陸買藥」一顆價差4倍　健保署：研議放寬給付

▲健保署研擬放寬肺癌標靶藥物給付條件。（圖／達志示意圖）



記者趙于婷／台北報導

肺癌藥品「泰格莎」去年銷售金額達56億多元，排名第一，健保署雖已將「泰格莎」納入給付，但仍有肺癌患者不符合給付條件。有醫師發現，因大陸藥費比較便宜，有患者為了自費用藥，跑到大陸買藥，建議健保署應放寬給付條件。而健保署也回應，已著手研議相關放寬事宜。

大陸「泰格莎」的藥價僅為台灣的四分之一，台灣一顆自費藥價約2800元到2900元，一個月藥費大約近9萬元，但大陸一顆藥約700多元，一個月藥費僅大約2萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民指出，台灣有部分肺癌患者不符合泰格莎的給付條件，但又想獲得最好的治療，就會想辦法去大陸買藥，因為大陸的藥價比較便宜，這部分健保署應放寬給付條件，而在健保財務有限的情況下，建議可以討論藥費部分負擔。

對此，健保署主任秘書劉林義回應，確實已看到患者的需求，生產藥廠已經有提出申請，希望該藥品給付給肺癌術後「輔助性治療」使用，因此會儘速針對藥效、財務衝擊等面向，進行醫療科技評估，完成評估後會再舉行專家審查會議，若專家都同意放寬，會再由共擬會議討論，會在合法、合規下盡速辦理。