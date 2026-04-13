一週嗑3條香腸！她胃「硬得像皮革」罹癌　醫嘆：晚期無法手術了

▲女子一週嗑3條香腸，竟吃到「皮革胃」慘罹癌。（示意圖／Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣胃癌常年位居十大癌症死因，每年新增4000多人確診，並有2000多人死於胃癌。一名40多歲女子平時工作忙碌，熱愛以美食犒賞自己，尤其對烤肉和香腸毫無抵抗力，平均一週吃超過3根香腸，長期受胃食道逆流所苦。原本以為只是單純的胃病，沒想到2年後症狀加劇，就醫一照竟發現胃壁已硬得像「皮革」，癌細胞甚至已侵犯到大腸。

2年前切片沒事！她胃酸逆流「吃藥壓不下」驚罹癌

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外科醫師蔡欣恬在《健康好生活》節目中分享該個案，這名女患者2年前曾做過胃鏡，當時診斷為胃食道逆流與胃潰瘍，且切片檢查沒有問題，也沒有胃幽門桿菌。這讓她放下戒心，認為只是生活習慣不佳，胃痛時便自行吃藥緩解。

不料，2年過後，她的症狀發生驚人變化。蔡欣恬醫師指出，患者發現胃食道逆流惡化，怎麼樣吃藥都壓不下來，且一進食就腹脹難受。再次接受胃鏡檢查時，醫師驚覺其「胃的彈性變得很不好」，雖然沒有明顯病灶，僅見微小潰瘍，但直覺有異，切片結果證實罹患胃癌，緊急將她安排住院並進行手術。

她愛吃香腸罹「最慘胃癌」已侵犯大腸

蔡欣恬醫師進一步解釋，這類病例最擔心的就是「皮革胃」。這是一種特殊的癌型分化，會造成整個胃部硬化，使胃壁變得像皮革一樣，且病程進展極快。當醫療團隊為其手術時，發現腫瘤已不幸侵犯到大腸及腸繫膜，最後僅能勉強切除胃部，後續必須接受化療，但預後狀況通常不樂觀。

蔡欣恬醫師也藉此個案示警，台灣人愛吃的香腸及燒烤食物，含有大量的「亞硝酸鹽」。她呼籲民眾在享受美食時務必適量則止。

醫揭「皮革胃」恐怖陷阱 確診大多已晚期

肝膽腸胃科醫師詹宜學曾發文衛教，「皮革胃」屬於浸潤性胃癌，會從黏膜下層橫向生長，進而蔓延至肌肉層。一般的胃癌屬於黏膜病變生成的癌症，透過胃鏡檢查能發現黏膜的變化與異常。若是「皮革胃」，胃鏡只能檢查到黏膜，在診斷上往往容易被忽略。值得注意的是，皮革胃一旦被診斷出來，通常已進入癌症晚期，無法接受手術治療，一般來說「預後都不是很好」。

肝膽腸胃科醫師卓韋儒也曾呼籲，將症狀當成老胃病而自行買藥吃是最危險之舉，若不適感在治療後仍頻繁出現且逐漸加重，並伴隨食慾下降、易有飽足感（提早飽）、噁心、黑便或吞嚥卡卡等徵兆，必須尋求專業評估。他解釋，一般的胃炎吃藥通常會改善，若症狀反覆且強度增加，絕對不能掉以輕心。