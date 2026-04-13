清淡外食「都配燙青菜」！他腎功能慘剩30%　醫曝3國民小吃地雷

▲燙青菜中添加的醬料是高鈉魔王。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

腎臟科醫師洪永祥近日分享一名58歲陳先生的案例，身為高血壓、慢性腎衰竭第三期患者的他，因工作外派必須天天外食，他自認飲食極度自律，不碰炸物、不喝飲料，主餐多選擇麵線、牛肉麵配燙青菜。不料，短短3個月回診，其腎絲球過濾率（eGFR）竟從48驟降至30，蛋白尿與血壓也同步失控，「這代表他的腎功能正在加速惡化」。

洪永祥醫師在粉專指出，該名患者並非吃錯食物，而是落入「吃太鹹卻不自知」的陷阱中。研究顯示，高鈉攝取是導致腎功能惡化與蛋白尿增加的元兇，而台灣傳統小吃中藏有「3大隱藏雷區」：

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1.牛肉麵：關鍵在於長時間熬煮的紅燒湯頭，鈉含量常飆破2000毫克，即便不喝湯，麵條吸飽的湯汁也足以讓鈉攝取超標。

2.大腸麵線：麵線看起來清淡，事實上它在製作過程本身就含鹽，加上勾芡湯底與滷大腸、各式醬料，一碗鈉含量約1200毫克，直接佔據每日建議量的一半。

3.燙青菜：被誤認為最健康的食物，卻因淋上的醬油膏、肉燥或蒜蓉醬，導致一盤鈉含量可能破1000毫克。

為了讓腎友能安心外食，洪永祥醫師提出「腎友外食避雷法」：牛肉麵改選「清燉」並將湯麵分開吃，減少麵吸湯的時間；麵線則建議改吃半碗且不喝濃稠湯底；燙青菜務必交代店家「不要醬」，改用蒜頭、胡椒或少量橄欖油調味。陳先生在執行這套方法3個月後，腎功能穩定，蛋白尿明顯下降，血壓也獲得改善。

洪永祥醫師提醒，腎臟最怕的不是油，而是鈉。掌握「湯類不喝、醬料分開、一天僅限一餐重口味」3大黃金原則，少喝一口湯、少加一次醬，就能為腎臟爭取喘息的空間。