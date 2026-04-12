減脂也能吃麥當勞　營養師列「7菜單」引網熱議

▲營養師提醒，減肥並不是「這不能吃、那不能碰」。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

提到減肥、減脂，多數人仍停留在「這不能吃、那不能碰」的印象。對此，有營養師在社群平台分享一份「減脂期也能吃的外食清單」，內容不僅有速食店，連水餃、鐵板燒都入列，引發網友熱議。

營養師Gary在Threads分享，減脂期間其實不需要過度限制飲食，只要掌握食材與份量搭配，仍可以選擇多樣外食。他列出7種常見外食組合，包括「八方雲集的鮮蝦水餃搭配燙青菜」、「肯德基的花雕紙包雞加生菜沙拉」、「麥味登嫩雞滿福堡搭配無糖紅茶」，以及「Subway嫩煎雞柳潛艇堡配零卡可樂」等。

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此外，名單中也包含「星巴克烤雞三明治搭配黑咖啡」、「麥當勞去醬嫩煎雞腿堡搭配烤雞沙拉」以及「鐵板燒去皮雞腿配白飯與少油蔬菜」，整體原則以「高蛋白、低油脂、減少醬料與精製糖」為主，讓民眾在減脂期間仍能兼顧外食便利與飲食控制。

不過菜單曝光後，許多網友將焦點放在「份量」上，紛紛笑稱「這是餐前還是餐後吃？」、「水餃8顆根本不會飽」、「吃到第三個就撐不住了」，甚至有人說「當代減肥就是吃得像小鳥」，引發一波討論。

對此，Gary也補充，減脂並非單一菜單，而是可以多樣化選擇輪替，讓飲食維持彈性與愉悅感，才能長期執行。他指出，若吃膩某一類型飲食，可以適度更換，例如從健康餐轉為生魚飯、鹹水雞或雞肉便當等，甚至偶爾選擇速食中的相對健康選項也無妨，關鍵在於整體攝取的平衡與習慣建立。