「身體圓球指數」比BMI更準！3萬人研究揭：量2數據揪出致命危機

▲「身體圓球指數（BRI）」指標透過「腰圍」與「身高」計算預測健康風險，比BMI更準確。（圖／達志示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

過往大家多會以「身體質量指數（BMI）」是否過重、肥胖，評斷自身健康狀態，醫師指出，近年的研究發現真正決定慢性病風險的是「脂肪分布」，這也讓醫學界開始關注「身體圓球指數（BRI）」指標，透過「腰圍」與「身高」計算出內臟脂肪的蓄積程度，預測慢性病、死亡風險等，準確度比BMI更高。

婦產科醫師邱筱宸在臉書粉專發文分享，傳統BMI忽略了人體「形狀」的重要性。BRI的發明者、數學家Diana M Thomas教授將人體視為一個「橢圓體」，只需要輸入腰圍與身高兩個數字，BRI就能更精確反映出內臟脂肪的蓄積程度。白話來說，它量測的是你到底有多「圓」，而這個圓潤度，正是健康的關鍵。

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邱筱宸指出，在2024年6月，美國醫學會的權威期刊發布了一項大型研究，針對三萬多名美國成年人，追蹤長達20年，結果顯示「當BRI過高（身體太圓）或過低（身體太薄）時，死亡風險都會顯著上升。不同研究也顯示BRI在預測代謝症候群、心血管疾病、全因死亡率的敏感度，普遍優於BMI。從臨床角度來看，可以簡單理解為：

BRI > 7：通常代表腹部脂肪堆積過多，風險顯著上升。

BRI < 3：並非好事，可能反映出肌少症或營養不均，在長輩身上更是衰弱的警訊。

邱筱宸強調，健康並不是越瘦越好，而是要維持良好的身體組成，建議可以從3點開始著手。首先是「跨越數字陷阱」，別再為體重計上0.5公斤的波動焦慮，身體的組成和分佈更重要，接著是「改善飲食」，高纖維、低加工的均衡飲食能有效減少內臟脂肪，這對於降低BRI指數有所幫助，最後是「動得更聰明」，透過有氧運動消脂、阻力訓練增肌，目標是改善身體組成的質，而非單純消耗熱量。