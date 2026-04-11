排便神器「乳酸菌飲」真有用？營養師解析成分、副作用

▲韓國熱銷的乳酸菌宣稱可以幫助排便。（圖／達志示意圖）

文／好食課營養師林世航

近期韓國Olive Young熱銷的乳酸菌飲正式登台，宣稱幫助排便、炸馬桶神器的神奇功效，許多人趨勢之若鶩！這款乳酸菌飲真的有效嗎？真的半小時就有感嗎？喝了有什麼健康風險？營養師一次和你說！

解析一⟫韓國乳酸菌飲成分有哪些？

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我們先從這款乳酸菌飲的成分與營養標示來看：

整理一⟫韓國乳酸菌飲成分

這次進口的品項有兩種，一款是黑棗口味、另外一款是蘋果奇異果口味。

1.黑棗口味：水、甜味劑（山梨糖醇）、黑棗濃縮液、菊苣根萃取物、DL-蘋果酸、黑棗香料、熱處理後生元混合物（水、乳酸菌溶液（水、酵母萃取物、葡萄糖、乳酸菌滅活、磷酸氫二鉀、聚山梨醇酐脂肪酸酯八十、抗氧化劑（維生素C）、硫酸鎂、硫酸亞鐵）、糊精）

2.蘋果奇異果口味：水、甜味劑（山梨糖醇）、菊苣根萃取物、香料1、青蘋果濃縮液、黃金奇異果濃縮液、DL-蘋果酸、香料2、熱處理後生元混合物（水、乳酸菌溶液（水、酵母萃取物、葡萄糖、乳酸菌滅活、磷酸氫二鉀、聚山梨醇酐脂肪酸酯八十、抗氧化劑（維生素C）、硫酸鎂、硫酸亞鐵）、糊精）

整理二⟫韓國乳酸菌飲營養標示

解析二⟫韓國乳酸菌飲真的有益生菌嗎？

嚴格說起來，這款乳酸菌飲是不含有益生菌的！可以從成分看到並未有任何活菌益生菌；但這款乳酸菌飲添加的是益生質與後生元。

益生質：膳食纖維等物質，可以作為益生菌的能量來源

後生元：通常是益生菌發酵後，再經由熱滅處理成為死菌狀態，雖然不是活菌，但含有菌殼與代謝產物，依然具有其他功效。

解析三⟫韓國乳酸菌飲真的能幫助排便嗎？為什麼？

這款韓國Olive Young熱銷的乳酸菌飲是真的能夠幫助排便，但並不是十分健康、長期調養的方式！雖然含有膳食纖維與後生元，但實際上幫助排便的是非常高含量的山梨糖醇，可以說是利用過量攝取山梨糖醇會有水瀉、緩瀉副作用，來達到幫助排便的效果。

整理一⟫山梨糖醇是什麼？山梨糖醇又有什麼作用？

山梨糖醇屬於糖醇類的物質，其他糖醇類物質還有赤藻醣醇、木糖醇、麥芽糖醇等。由於山梨糖醇具有以下作用，所以是很常見的食品添加物！

甜味劑：山梨糖醇（Sorbitol）具有「甜味」，甜度約為蔗糖的60%，且因為山梨糖醇基乎不會被消化吸收，每公克大約只會產生2.6大卡，所以很常被作為「代糖」。

品質改良劑：由於山梨糖醇具有保濕、穩定、增稠等等效果，也可以穩定食品乳化時的結構，因此也是很常見的品質改良劑。傳統黑棗汁能幫助排便，也是黑棗本身就含有高量山梨糖醇的緣故！

整理二⟫山梨糖醇能吸收嗎？攝取太多山梨糖醇有什麼副作用？

山梨糖醇仍可以被人體小腸吸收，但吸收速度非常緩慢！根據研究，我們人體單次僅能吸收2-10克的山梨糖醇（1），另外也有研究指出，單次攝取20克的山梨糖醇，約有98%未被吸收（2），剩餘的山梨糖醇就會進入到大腸中。

然而，山梨糖醇的分子小，過多的山梨糖醇就會在腸道中形成高滲透壓的環境，讓水分從腸道進入腸腔，引起滲透性腹瀉，出現水瀉、腹脹、腹部咕咕聲等副作用。

這款韓國乳酸飲使用近35克的山梨糖醇，幾乎是利用過量山梨糖醇會有緩瀉劑副作用的狀況，達到幫助排便的效果！

結語⟫

誰適合喝韓國乳酸菌飲？要注意什麼？

這款炸馬桶神器，營養師不會覺得不能喝，但不會特別推薦喝！因為有許多方式可以幫助排便，不見得要用這麼偏激、幾近是瀉藥的方式來解決便秘問題。但如果是便秘已久，或者好幾天沒上廁所而有腹脹不舒服狀況，用這款高量山梨糖醇的飲料來應急，也並非不可以！

但要注意，因為滲透性腹瀉的速度非常快，營養師實測與查詢網友反應，喝完這款乳酸菌飲後大約1-2小時，慢則3小時就會開始有感覺，且水瀉是很難忍的！所以，請確保可以隨時上廁所的狀態再攝取這款乳酸菌飲。