陽性率高達28%　北榮桃園分院推幽門螺旋桿菌篩檢

▲北榮桃園分院整合資源推動胃癌篩檢。（圖／北榮桃園分院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

根據統計，近20年來胃癌死亡排名已由第4、5名下降至第8名，但仍名列國人十大死因之一，且男性罹患風險相對較高。北榮桃園分院表示，幽門螺旋桿菌為第一級致癌因子，台灣馬祖地區經驗已證實，透過篩檢與除菌治療，可有效降低胃癌發生率。

北榮桃園分院10日指出，該院自115年起整合資源推動胃癌篩檢，除於院內設置專責服務櫃台及志工協助外，亦深入桃園及龜山地區共15個里提供社區整合篩檢服務，以提升篩檢可近性。民眾完成篩檢後，約1週內即可接獲結果通知；檢測呈陽性者，可進一步接受健保給付之四合一除菌治療，成功率逾9成。

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截至4月2日止，該院已完成超過1,800人次篩檢，陽性率高達28%，且多數感染者並無症狀。院方提醒，幽門螺旋桿菌感染常無明顯症狀，民眾不易察覺，透過篩檢及早發現與治療，有助降低罹癌風險。

北榮桃園分院院長彭家勛表示，幽門螺旋桿菌防治如同過去B型肝炎，透過篩檢與及早治療可大幅降低癌症發生風險，呼籲民眾踴躍參與。院方並說明，目前提供45至74歲民眾終身一次免費篩檢服務，歡迎符合資格者把握機會，及早檢查、及早治療，共同守護自身健康。