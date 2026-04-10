食品「糖、鈉、脂肪含量」紅黃綠標示　預計下半年實施

▲食品正面營養資訊「紅黃綠」標示範例。（圖／食藥署提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

購入的飲料、外食到底健不健康？看成分標示可能也霧煞煞，食品藥物管理署今（10）日公布與國民健康署合作推動食品正面營養資訊「紅黃綠」標示制度指引草案，針對糖、鈉及飽和脂肪三項營養素，依照含量採三色分級標示，綠標為健康度較高的食品，除了讓消費者一目瞭然，也鼓勵食品業者可以朝綠標去設計食品，後續將向業者說明，指引預計今年下半年上路。

世界衛生組織（WHO）指出，不健康飲食為造成慢性非傳染性疾病（NCDs）之重要危險因子之一。依據國民營養調查結果，18歲以上成人中約63%鈉攝取量超過建議標準，另有17.3%游離糖攝取占總熱量比例逾10%。國際研究亦顯示，於食品外包裝正面採用具詮釋性（interpretive）之營養標示，有助消費者更直觀理解產品營養資訊，並支持其做出較健康的選擇。

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食藥署食品組組長許朝凱表示，食品標示「紅黃綠」概念始於去年4月27日健康台灣全國論壇會議中，由營養師公會全國聯合會前理事長郭素娥提出，並獲得賴清德總統、行政院院長卓榮泰一致支持。

許朝凱坦言，目前食品有做營養標示，但資訊太多，消費者不一定馬上理解，食藥署與健康署已蒐集國內外實證資料及政策經驗，並參考市售包裝食品營養標示抽樣調查結果，邀集醫學、營養學及食品學等領域專家與相關團體，多次召開專家會議進行研議，建立制度設計共識。

許朝凱說明，目前草擬食品正面營養資訊標示指引，將以每100公克（固體）或每100毫升（液體）為標示基準，針對糖、鈉及飽和脂肪三項營養素，採「紅黃綠」三色分級標示，原則如下：

1.糖、鈉及飽和脂肪含量低於以下範圍時，得標示為綠色：

(1) 固體食品（每100公克）：糖5公克、鈉120毫克、飽和脂肪1.5公克。

(2) 液體食品（每100毫升）：糖2.5公克、鈉120毫克、飽和脂肪0.75公克。

2.糖、鈉及飽和脂肪含量超過以下範圍時，標示為紅色：

(1) 固體食品（每100公克）：糖15公克、鈉500毫克、飽和脂肪4.5公克。

(2) 液體食品（每100毫升）：糖7.5公克、鈉250毫克、飽和脂肪2.25公克。

3.糖、鈉及飽和脂肪含量介於兩者之間時，標示為黃色。

國健署社區健康組科長秦義華表示，相關標準經參考世界衛生組織相關建議攝取量，加上國人飲食習慣而訂出標準。

許朝凱指出，接下來將與食品業者說明草案，該指引屬於志願性政策引導，沒有強制要求標示，但如果標示時一定要正確，如果標示有誤，恐涉及違反《食安法》食品之標示、宣傳或廣告，不得有不實、誇張或易生誤解之情形，可以處分4萬至400萬罰鍰。

▲食品正面營養資訊「紅黃綠」標示原則。