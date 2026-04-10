寵物用藥新制下午研商　衛福部支持701項人用藥品續供動物

▲寵物用藥新制遭獸醫、飼主質疑管理過嚴。（圖／達志示意圖）

記者邱俊吉／台北報導

動物用人藥新制引爭議，外界質疑政府管制過嚴恐影響用藥彈性，農業部防檢署今下午將舉行「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」修正草案會議。衛福部次長林靜儀說，相關規範本就依現行法規執行，並非臨時加嚴，現階段重點在協助制度運作順暢，並確保藥物流向、供需穩定。

針對動物用人藥議題，衛福部今中午與官方臉書刊出聲明，強調尊重生命，由主管機關農業部防檢署統籌規劃完善動物保護用藥制度，衛福部支持現有701項人用藥品持續供動物使用，將協助農業部管理動保用藥及醫用氣體，期盼跨部門良好合作。

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▲有關動物用人藥議題，衛福部6點說明。（圖／衛福部提供）

對此，林靜儀指出，過去食藥署與獸醫體系在多項管制藥品上合作順利，並未刻意限縮，不過在實務運作中，部分動物用藥並未納入統計，例如先前生理食鹽水短缺時，獸醫端需求未被完整掌握，導致供需評估出現落差，相關單位也難以提前因應。

此外，林靜儀說，對於抗生素或用量較大的關鍵藥品，掌握流向是必要作法，並非干預獸醫專業，而是希望在尊重專業前提下，讓整體藥品供應更具韌性，以免未來再出現缺藥時，動物醫療需求被忽略。

針對業者關注是否放寬藥物登記相關規定，林靜儀坦言，現行法規並未授權主管機關強制要求藥廠申請登記動物用藥，由其自主決定，政府僅能協調與溝通。

林靜儀表示，動物用藥制度以農業部為主管機關，未來相關政策與規範由農業部統一規劃，衛福部配合提供必要協助，包括藥品品質、製造管理及供應鏈面向，共同確保人用及動物用藥體系運作穩定。