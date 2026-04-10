外帶放1小時細菌飆8倍！醫揭「5習慣」害中毒：別以為加熱就沒事

▲食物買回家「等一下再吃」，細菌正悄悄滋生。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者李佳蓉／綜合報導

高雄正義市場春捲事件餘波盪漾，日前新店又傳出便當疑似食物中毒案，引發大眾恐慌。很多人第一時間質疑會店家不衛生或食材出問題，但復健科醫師王竣平示警，民眾5個日常習慣「正讓食物變得更危險」。他指出，有些食物當下吃沒事，但只要放一下、晚點吃，風險就開始累積，一旦進入7～60°C的危險溫度帶，放置1小時恐讓細菌暴長8倍。

王竣平醫師在粉專指出，很多人買完便當會先放著滑手機或處理事情，「只要食物離開熱源進入室溫，就會落在『危險溫度帶』（7°C～60°C）。」他驚曝，在這個區間內，常見細菌（如沙門氏桿菌）約每20分鐘就能繁殖1倍，以此類推「1小時約增長8倍、2小時就高達64倍」，當細菌量達到臨界點約每克10萬～100萬個，就足以讓人出現腸胃症狀。

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除了放置時間，悶住的狀態更危險！王竣平醫師解釋，外帶食物常裝在密閉容器或塑膠袋，雖然看起來在保溫，實際上卻是讓溫度緩慢下降，長時間停留在危險溫度帶，加上濕氣與空氣不流通，「這對細菌來說非常理想」，尤其像便當、炒菜、蛋類、豆製品等本身含水量高，更容易出問題。他建議，若短時間內不吃，應先打開容器讓熱氣散出，避免讓食物維持在30～50°C的細菌天堂。

對於剩飯剩菜，許多人習慣放涼再冰，但王竣平強調，關鍵是冷卻速度。他破除迷思指出：「偶爾放熱食，不會讓冰箱壞掉」，現代冰箱都有溫控機制，為了安全建議分裝成小份加速散熱。此外，不少人認為「之後會加熱就沒差」，但醫師警告，如金黃色葡萄球菌產生的毒素具耐熱性，即使加熱，毒素仍然存在，且若微波加熱不均，細菌仍可能存活。

「身體的反應，常常慢半拍！」王竣平醫師提到，食物中毒潛伏期通常落在6～48小時，很多人隔數小時，甚至隔天才出現症狀，根本不會聯想到昨天的那份外帶食物，這也是為什麼很多人會誤判來源。

除了急性腸胃問題，甚至會出現全身無力、脫水或電解質失衡。王竣平醫師呼籲，食安不只在店家，更在帶回家後的每個決定，「風險並非來自奇怪的食物，而是那些很日常、很習慣的流程。」