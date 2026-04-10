心房顫動用藥更精準　台大開發AI模型預測中風「準確率9成」

▲台大醫院跨院合作打造「可解釋AI」 精準預測心房顫動中風風險。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

心房顫動是引發腦中風的主要元兇，使用抗凝血藥可以預防，但同時卻會增加出血風險，如何精確評估用藥是一大難題。 台大醫院今（10）日公布跨領域團隊研究成果，成功開發具備「可解釋性」的人工智慧預測模型，準確度從傳統臨床評分工具約6成大幅提升至近9成，可協助醫師評估用藥決策。研究成果已正式發表於數位醫療領域排名第一的權威期刊《npj Digital Medicine》。

心房顫動成年人盛行率約1%，換算下來，台灣35歲以上成人約15至20萬人可能暴露在心房顫動的風險之中。台大醫院今日召開「跨院合作登國際頂尖期刊，打造可解釋AI精準預測心房顫動中風風險」記者會，該研究由台大醫院總院、新竹台大分院、台大公共衛生學院組成跨領域團隊合作完成。

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台大醫院新竹分院內科部主任賴超倫說明，心房顫動容易形成血塊，若血塊脫落進入大腦便可能引發缺血性腦中風，所以當病人被診斷為心房顫動，醫師面臨的關鍵問題在於是否需要使用抗凝血藥物預防中風；然而抗凝血治療雖能降低中風風險，卻同時增加出血風險，出血可大可小，嚴重時可能會面臨腦出血、胃腸出血等情況，如何精準評估個別病人的中風風險，成為臨床決策是否用藥的核心。

賴超倫指出，現行臨床常用的風險評分工具雖簡單易記，但多採固定加權方式，如同訂製衣服時使用「硬尺」去量身，難以精準反映每位病人的真實風險。研究團隊利用台大醫院總院2007年至2016年間十年資料，共 9,511 位新診斷心房顫動病例進行開發AI模型預測，根據病人的年齡、病史與用藥紀錄等多元資訊，靈活調整；同一個因素，在不同的病人，可以有正向負向完全不同的加權比重，就有如「柔軟的皮尺」般，讓風險評估更貼近個人狀況。

除了總院資料，研究團隊進一步將模型套用於新竹台大分院1,300 位與雲林分院1,242 位病例進行驗證，賴超倫分析，兩個分院使用傳統指標分析正確率約6成，但如果使用AI指標，分類準確度提升到接近9成，結果證實，該模型在不同臨床場域中皆具備極高的適用性與穩定性，展現了跨院應用的潛力。

更重要的是，研究特別使用雙模型設計驗證，分別是傳統且具高度可解釋性的「邏輯斯迴歸模型」以及能捕捉複雜關係的機器學習模型（XGBoost）。賴超倫指出，這在預測準確度與模型透明性之間取得平衡，透過「可解釋性」的分析技術，清楚呈現各項風險因子的影響方向與權重，避免AI淪為無法解釋的「黑箱」，醫師端不僅能獲得風險預測數值，更能理解其背後原因，有助於醫病溝通與臨床決策。

至於何時可以臨床實際應用？賴超倫表示，該AI模型處於回溯性研究階段，後續還要用更大規模的資料世代進行進一步驗證；台大公衛流病預防研究所博士生林芷瑋也提到，因為AI模型屬於醫用軟體，也需要經過食藥署相關法規申請程序等，相關安全性、有效性都獲得完整佐證後，才會正式推廣至臨床使用，還需要一段時間。