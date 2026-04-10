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2歲童睡前滑平板語言能力跟不上　醫：「影片哄睡」難放鬆

▲小孩,平板,科技成癮,3C保母,手機,3C成癮。（圖／翻攝自pixabay）

▲兒童過早使用平板等3C產品恐波及生長發展。（圖／翻攝自pixabay）

記者邱俊吉／台北報導

一名2歲男童入睡困難，夜間頻繁醒來，且白天常情緒不穩，專注力也不集中，就醫後更發現語言發展落後，醫師進一步了解才發現，孩子自1歲半起幾乎每天睡前都會用平板觀看影片30分鐘至1小時；醫師指出，兒童的螢幕使用若未妥善管理，恐干擾睡眠，甚至影響發展，家長不得不慎。

恩主公醫院小兒科醫師孫義文說，這類「用影片哄睡」的案例在門診並不少見，但螢幕藍光會抑制褪黑激素分泌，使大腦維持清醒狀態，加上影音內容刺激神經系統，會讓孩子更難放鬆入睡，而該男童除睡眠問題外，也出現語言發展較慢情形，目前僅能說出少數單字，對簡單指令理解能力有限。

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孫義文表示，短影音與電子遊戲成為兒童常見娛樂，從YouTube到各類平台，Roblox、Minecraft等內容透過演算法推播，孩子容易長時間接觸；根據國外研究，兒童長時間使用螢幕，可能影響注意力、語言發展及睡眠品質，加拿大卡加利大學發表於《JAMA Pediatrics》的研究便指出，學齡前兒童螢幕使用時間愈長，後續發展評估表現較差。

針對短影音，孫義文說，其問題在於節奏快、刺激強且連續播放，小孩幾乎不需等待或思考，即可持續獲得回饋，長期下來，大腦容易習慣「快速獲得刺激」，導致專注力及耐心下降，面對閱讀或寫作業等需要持續投入的任務，往往較難維持注意力。

在使用建議上，孫義文強調，應依年齡分級管理，1歲半前盡量避免使用螢幕；1歲半至2歲期間，若需接觸，家長最好陪同，並選擇節奏較慢的內容；2歲至5歲，每日娛樂性螢幕時間宜控制在1小時內；學齡兒童與青少年則每天不要超過2小時。

此外，家長可掌握以下原則降低影響：

●選擇節奏較慢、有故事性的內容，避免過度刺激短影音。

●陪同觀看並透過對話，引導孩子理解內容。

●睡前1小時避免使用螢幕，改以閱讀或聊天取代。

●增加戶外活動與互動，避免螢幕取代生活經驗。

孫義文提醒，滑手機或看影片本身並非完全有害，關鍵在於是否過度使用，以及有無取代孩子原本重要的學習與生活經驗，家長一定要多注意。

▲▼ 兒童平板 。（圖／恩主公醫院提供）

▲孫義文建議家長可掌握4招管理原則來降低短影音等影響 。（圖／恩主公醫院提供）

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