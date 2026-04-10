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清六食堂食物中毒「增至162人就醫」　24人住院治療

▲▼新北市清六食堂傳出食物中毒事件，衛生局前往中興店稽查。（圖／衛生局提供）

▲清六食堂食物中毒案累計已有162人通報就醫。（圖／新北市衛生局提供）

記者邱俊吉／台北報導

新北市清六食堂食物中毒案受害者持續擴大，截至今上午10時，新增14人通報，累計就醫已達162人，其中111人食用公所店便當，51人食用中興店便當，食用後陸續出現腹痛、腹瀉及發燒等不適症狀。

據統計，此案目前已有24人住院，11人留院觀察，其餘就醫後已返家休養。

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新北市衛生局表示，清六食堂3家分店均仍暫停營運，尚未也未提出復業申請。全案目前已移請檢調偵辦中。

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