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養生女「天天吃堅果」頭髮狂掉！營養師點名2款：害身體慢性發炎

▲▼堅果,果仁。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲養生女每天吃堅果竟落髮，營養師示警挑錯種類了。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

為了健康天天吃堅果，沒想到頭髮竟大把大把地掉！一名50多歲的熟女，為了養生每天攝取堅果，怎料過了一段時間後，卻發現落髮問題嚴重，嚇得她不知所措。對此，營養師張語希指出，這與堅果中的脂肪酸比例失衡有關，特別是針對更年期後的女性，若Omega-6攝取比例太高，容易導致身體慢性發炎，進而影響敏感的毛囊。

瓜子花生吃多害掉髮！Omega-6導致毛囊發炎

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張語希營養師在祝你健康節目中分享，堅果內含有Omega-6與Omega-3兩種脂肪酸。由於更年期後雌激素下降，女性身體狀況會變得較為敏感，若此時攝取過多Omega-6含量高的堅果，例如許多人看電視最喜歡嗑的「瓜子、花生」，其中的Omega-6遠大於Omega-3，一旦攝取比例失衡，就容易導致身體慢性發炎。

「人體毛囊比較敏感，在慢性發炎的狀況下比較容易落髮！」張語希直言。針對愛嗑瓜子或花生的民眾，她也給出解法：建議搭配Omega-3含量高的堅果，例如「核桃」就是抗發炎很好的選擇；另外，杏仁含有維生素E與好脂肪酸、腰果及油脂含量較高的夏威夷豆，也都是平衡比例的好隊友，這也是為何現在多推薦食用綜合堅果的原因。

堅果一天限「大拇指量」！醫揭吃錯2後果

至於攝取量，很多人一吃堅果就停不下來，張語希提醒，衛福部建議每日僅需攝取一份，大約是「一個大拇指」的量。換算下來，核桃約2～3顆，去殼花生則是4～5顆即達標，過量攝取反而會造成負擔。

此外，張語希也點出另外2個維持頭皮健康的關鍵。首先是「硒」的補充，例如較少見的巴西堅果含有豐富的硒，能幫助抗氧化、維護頭皮健康。另一個則是危險的「黃麴毒素」，一定要避開。她示警，花生若放置在潮濕處、未妥善保存，極易產生黃麴毒素，不只會造成落髮，甚至會導致肝臟損傷，呼籲民眾務必留意。

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關鍵字： 堅果 頭髮 慢性發炎 花生 瓜子 腰果 杏仁 夏威夷豆 Omega-3 Omega-6 脂肪酸

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