學生自殺常在下學期初攀升　醫：放暑假對國高中生無保護作用

▲國高中生的課業壓力大，即使放長長的暑假也未必能放鬆。（示意圖／CFP）

記者邱俊吉／台北報導

根據衛福部最新統計，國內24歲以下年齡層自殺通報情形嚴峻，其中學生族群占大多數。一項追蹤學生自殺的長期研究顯示，不論是國高中生或大學生，自殺死亡在下學期開始不久均明顯攀升；醫師說，學生自殺與學期時程息息相關，家庭、校園在特定時間點皆應提高警覺。

這項研究由台北市立聯合醫院松德院區一般精神科主治醫師陳映燁與團隊進行，她指出，由於東亞國家的家長高度重視孩子學業成就，而近年來青少年自殺率持續上升，各界相當關注其與學業壓力有無關聯，團隊為探討學期時程與學生自殺率之間的相關性，故進行此研究。

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陳映燁表示，研究分析2012至2022年全國12至21歲學生自殺死亡資料，結果顯示，國高中生自殺率在下學期初顯著上升，寒假期間略為下降，暑假則未見降低；大學生則在寒假前、寒假後各出現一波高峰，寒假為相對低點，暑假僅男性呈下降趨勢。

對此結果，陳映燁說明，國高中生在下學期初自殺風險增加，推測與寒假放鬆後快速回歸壓力狀態有關。相對暑假時間長，寒假較短又歷經農曆年，學生享受節慶氣氛不久，即須迅速適應學校生活，轉換落差大，可能因而增加心理負擔。

另國高中生在寒假的自殺率下降，暑假卻無類似狀況，對此，陳映燁認為，國高中暑期常有輔導課，學生在升學重擔下，未必能真正紓壓，恐因此影響暑假的保護作用。

至於大學生，寒假前、後都出現自殺高峰，可能也是春節的團聚、節慶和情緒提升，降低寒假期間的自殺意圖， 進而凸顯出假期前、後的死亡攀升。

陳映燁指出，此研究釐清學生自殺在學年中的高危時點， 對於風險個案，開學、考試前後最好都提高警覺，不過更重要是平時的支持系統，家長、學校應重視溝通與傾聽，避免長期高壓，特別是國高中生，應安排真正能放鬆的時段，別讓假期成為「校園生活加長版」。

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