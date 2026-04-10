自殺通報去年前3季降8%　衛福部：「再自殺率」無改善跡象

▲最新自殺防治報告出爐，國人通報情形雖改善，但再自殺率仍偏高。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者邱俊吉／台北報導

自殺在2024年進入國人十大死因，各界均關注改善情形。最新的自殺防治成果報告顯示，去年前3季自殺通報人次約3.4萬人，較2024年同期下降約8%，而自殺通報比為12.9，比起2024年全年的11.8亦有進步；心理健康司稱，自殺通報比上升，代表系統辨識風險的能力改善，但理想值應達15，將持續努力。

根據衛福部統計，自殺在時隔14年後、於2024年重回十大死因，引起全國矚目，亦促使衛福部宣示加強相關防治。在衛福部日前公布的2025年自殺防治成果報告中，可發現在2025年前3季，部分防治環節已看到改善契機，例如自殺通報人次與通報比的消長。

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該報告指出，2024年全台自殺通報人次為5萬796人次，比前一年增加6.4%，而2025年1至9月則通報3萬4612人次，較2024年同期減少3030人次、約8%；至於通報比，在2023、2024年全年分別為11.6、11.8，到2025前3季則持續升高，已達12.9。

▲2006年至2025年9月全國自殺通報人次及通報比趨勢。（圖／翻攝衛福部自殺防治報告）

針對報告內容，心健司司長陳柏熹說，自殺死亡需要死亡證明、死因判定等資料彙整，故2025年防治報告暫無死亡人數紀錄，雖能確認自殺通報人次較2024年同期下降，惟統計尚未齊全，所以還無法推論整體趨勢反轉；至於自殺通報比，指的是通報人次除以死亡人次，這數字愈高，代表系統接收高風險訊號的網絡愈完整，而去年已接近13，象徵防治「持續往好的方向走」。

陳柏熹說明，自殺通報人次下降但通報比上升，目前應解讀為「系統找風險個案的效率可能變好」，不過相關衛教資料指出，理想的通報比應達15，將與各界攜手加強。

再自殺率較2024年仍無改善跡象

報告中另有幾項數據令人擔憂，例如30天內再自殺率，2025年前3季約9.5%，對照2024年全年的9.3%，仍無明顯改善跡象，如何接住更多高風險個案已成重大挑戰；此外，自殺通報的兩性差異持續擴大，女性相較男性的倍數，從2024年2倍左右，至2025年增為2.22倍，防治資源有無性別落差亦須注意。

針對30天內再自殺的防治，陳柏熹說，目前已要求3天內關懷、首月4次訪視風險案例，若個案採上吊、燒炭等高致命方式，則需24小時內介入，顯示短期風險已被列為重點管理，但因自殺行為常在短時間內發生，單靠政府關懷恐難完全避免，仍需家屬、校園及社區共同守門。

對於兩性自殺通報差異，陳柏熹則說，女性通報多，與憂鬱症盛行率較高、較願求助有關，但從死亡數據來看，其實男性自殺風險較大，這代表女性較易被系統接住，男性則可能因傾向延後求助而被漏接，未來防治方向將同步強化女性心理支持，以及男性主動辨識，希望兩性都能接下更多人。

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