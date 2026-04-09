腰椎骨折痛到難起身！　「針上灸＋中藥」助擺脫劇痛

▲奇美醫院中醫部骨傷科主任任東輝指出，以針上灸搭配中藥治療，可協助腰椎骨折病人改善疼痛。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

62歲陳姓男子車禍後出現嚴重腰痛，連久站、久坐都困難，甚至夜間難以入眠。經診斷為第二腰椎壓迫性骨折，原評估若持續惡化恐需施打骨泥固定，不過，在奇美醫療財團法人奇美醫院中醫介入治療後，透過「針上灸」搭配中藥調理，短短4週即明顯改善疼痛，成功暫緩手術需求。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲藥針並用的整合治療，有助縮短復原期並降低慢性疼痛風險。

奇美醫院中醫部骨傷科主任任東輝表示，中高齡族群因骨質疏鬆、肌肉流失及脊椎退化，容易因輕微外力造成壓迫性骨折，而骨折後的肌肉代償性緊繃與支撐力不足，往往才是長期疼痛的關鍵來源。

▲中醫師操作針上灸療法，將溫熱能量導入深層組織。（記者林東良翻攝，下同）



任東輝指出，針對此類頑固性疼痛，採取「內外兼治」策略，透過「針上灸」療法，利用針體導熱將溫熱能量傳導至深層組織，能有效鬆解緊繃肌群並改善局部循環；同時搭配強筋壯骨的中藥內服，由內而外修復組織與氣血，達到止痛與促進復原的雙重效果。



他進一步說明，針上灸具有三大效益，包括：第一，深層溫通，改善筋膜與骨膜微循環；第二，促進骨質修復，溫熱刺激可活化成骨細胞；第三，解除結構性疼痛，放鬆因代償而過度緊繃的肌肉，減輕神經壓迫，改善無法久站久坐的問題。

▲針上灸是在針刺穴位後，於針柄頂端加掛艾粒進行燒灼。相較單純針刺偏向緩解疼痛，針上灸可將溫熱直達深層筋膜與骨膜，達到止痛之外的深層修復效果。



在藥物方面，則以「強筋壯骨」為核心，運用還少丹搭配杜仲、骨碎補、續斷等藥材，加速骨質修復；並輔以小活絡丹通經絡、祛風濕，不僅緩解當下疼痛，也有助預防日後氣候變化引發的慢性痠痛。



任東輝提醒，骨折後西醫多採保守治療，如穿戴背架穩定脊椎，恢復期約需2至3個月，若疼痛嚴重則可能需骨水泥手術。若在恢復期適度結合中醫治療，不僅可縮短病程，也能降低慢性疼痛與功能障礙風險。臨床經驗顯示，「藥、針並用」的整合療法，有助患者逐步恢復活動能力與生活品質。對許多深陷疼痛的人來說，真正的關鍵，不只是止痛，而是重新站起來的那一刻。