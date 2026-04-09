中醫界推「護師起薪3.3萬」　護理界：至少42K才有吸引力

▲中醫界擬幫護理師加薪，但護理界認為誘因恐不足。（圖／CFP）

記者邱俊吉／台北報導

中醫界擬投入3.75億元為護理師加薪，新進起薪不低於3萬3300元，現職則加薪1500至2000元。對此，護理界直言，3萬多「誘因不足」，若未達4萬2，恐難有吸引力；目前全台約6000家診所中，僅約2000家聘有護理師，缺口仍待補強。

中華民國護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴表示，中醫診所目前未強制聘用護理師，不少院所仍以助理支應人力，此次透過3.75億元專款與加薪機制，確實可鼓勵院所增加聘任，且護理師能執行更完整照護，包括患者觀察、衛教及處置協助，對病人安全、服務品質均具正面效益。

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不過，針對薪資誘因，陳麗琴坦言仍顯不足。她說，政策提出新進底薪3萬3，在職者加薪1500至2000元，但以目前護理人力市場來看，和醫院或其他診所相比，競爭力有限，若能將診所薪資提高至最低工資的1.5倍、約4萬2，才具有吸引力。

在人才培養方面，陳麗琴指則出，中醫護理相關課程多為選修，1科約3學分，部分學校已在學期間開設，學生可於畢業前取得學分；若未修習者，亦可畢業後再進修補足專業能力。她強調，護理師職涯發展高度仰賴個人規劃，不論進入中醫或其他專科領域，多需持續進修，若院所能提供培訓與職涯支持，更有助穩定人力並提升專業發展。