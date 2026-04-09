睡再久還是累、狂長粉刺？小心慢性發炎　10個習慣快檢查

▲總是覺得很累、提不起勁？可能與慢性發炎有關。（示意圖／取自Pexels）

記者黃稜涵／綜合報導

你常常覺得睡再久還是很累、皮膚反覆長粉刺、肚子容易脹氣，甚至情緒低落？營養師珊珊提醒，這些看似零碎的不適，可能與「慢性發炎」有關。她指出，慢性發炎就像身體裡的隱形小火，長期會影響體力與健康，也整理出10種發炎原因與抗發炎習慣，提醒從日常生活開始調整。

造成發炎的常見5大原因包括：

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1. 高糖飲食，容易造成血糖波動並影響細胞健康

2. 攝取過多壞油脂，如油炸物與高Omega-6脂肪酸食物

3. 經常食用加工食品，營養密度低且添加物多

4. 使用塑膠容器盛裝熱食，可能攝入塑化物與微粒

5. 長期壓力與熬夜，影響身體修復與荷爾蒙平衡

而想要降低發炎反應，可從以下5個習慣著手：

1. 多攝取多色蔬菜，補充不同植化素對抗自由基

2. 適量攝取水果，提供維生素與膳食纖維

3. 選擇優質油脂，如橄欖油與魚類中的Omega-3脂肪酸

4. 善用天然辛香料，如蔥、薑、蒜，減少人工調味

5. 多吃十字花科蔬菜，如花椰菜、高麗菜，有助於身體解毒

珊珊指出，慢性發炎通常是長期生活習慣累積的結果，因此在調整時也需要耐心，不可能短時間內立即改善，建議可以從飲食與作息同步調整，給身體約1至3個月的時間，逐步恢復平衡。

她也提醒，與其追求短期速效，不如建立長期穩定的健康習慣，從每天的選擇開始，讓身體慢慢「降溫」，才能真正改善疲勞、膚況與整體狀態。