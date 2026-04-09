清六食堂2分店食物中毒「增至148人通報」　23人住院治療中

▲清六食堂累計148人通報就醫。（圖／新北市衛生局提供）

記者趙于婷／新北報導

新北市衛生局公布最新清六食堂食物中毒案累計通報，截至今日下午3時新增5人通報，累計就醫達148人，其中108人食用公所店便當及40人食用中興店便當後，陸續出現腹痛、腹瀉及發燒等不適症狀，目前共有23人住院、8人留院觀察，其餘就醫後已返家休養。

針對該起食物中毒案件，新北市衛生局昨晚間公布，針對清六食堂疑似食品中毒案件，截至今日下午6時止，醫院初步人體檢驗結果共有11名患者呈現「沙門氏桿菌」陽性反應，目前清六食堂三家分店均仍暫停營運中，尚未提出復業申請，全案目前已移請檢調偵辦中。

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收治患者的天主教新店耕莘醫院急診醫師呂昀峰指出，針對本次疑似食品中毒事件，多數患者表示曾共同食用高麗菜、煎蛋、滷蛋及白飯等餐點，上述食材本身並非高風險食品，但若在製作或保存過程中處理不當，仍可能提高食品中毒的發生機率。

呂昀峰表示，食物若未完全煮熟或煮熟後在室溫下長時間放置，在降溫過程中遭細菌或病毒污染，就可能導致食品中毒，特別是白飯類食品，若保存不當，容易滋生如Bacillus cereus等細菌，並在繁殖過程中產生毒素，即使再加熱仍無法完全去除，食用後仍可能引發嘔吐、腹瀉等症狀。

針對餐點保存方式，呂昀峰建議，餐食應避免長時間置於室溫環境，若未立即食用完畢，應儘速放入冰箱冷藏，以降低細菌滋生風險。相較於放置室溫自然降溫，及早冷藏更能有效預防食品變質。