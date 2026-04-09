天天1杯手搖飲！32歲男驚罹糖尿病　醫揭「3大推手」年輕化更傷身





▲男子每天一杯手搖飲，健檢才驚覺血糖狂飆。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

一名32歲的科技廠作業員林先生，平時三餐時間不固定，偶爾需輪值夜班，幾乎每天都要來一杯含糖飲料，加上缺乏運動習慣，170公分高的他體重已達85公斤。近2個月他常感到異常口渴、排尿次數變多，起初不以為意，直到員工健檢才驚覺血糖異常。就醫診斷發現，林男空腹血糖高達190 mg/dL、糖化血色素8.8%，確診為「第二型糖尿病」。

「糖尿病已不再是老年人的專利！」收治個案的奇美醫院內分泌新陳代謝科主治醫師黃俊淵指出，根據2024年統計，糖尿病已位居國人十大死因第5位。其中40歲以下的「年輕型第二型糖尿病」發生率持續攀升。依據《2025年糖尿病特殊族群年鑑》，2020年全台約有256.8萬人罹病，換算下來，「每10人就有1人中招」。

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黃俊淵醫師示警，年輕型患者的病程往往更具侵襲性。這群患者的胰島細胞功能衰退速度較快，血糖惡化迅速，對單一藥物治療的反應也較有限。此外，由於發病年齡早，身體暴露在高血糖環境的時間更長，未來發生視網膜病變、腎臟病變、神經病變及心血管疾病的風險，都遠比一般患者來得高。

▼收治個案的奇美醫院內分泌新陳代謝科主治醫師黃俊淵。（圖／奇美醫院提供）

為何糖尿病會找上年輕人？黃俊淵醫師分析，「胖、壓、甜」是3大隱形推手：

●胖：80%以上年輕患者合併有過重或肥胖問題。

●壓：長期處於高壓環境，甚至合併憂鬱、焦慮等情緒問題，會影響治療依從性。

●甜：青少年時期就有的含糖飲料習慣與高熱量飲食。

除此之外，糖尿病的發生甚至與「胎兒時期」有關。黃俊淵醫師解釋，若母體在懷孕期間血糖異常或營養不足，或是長期暴露於環境中的內分泌干擾物（如重金屬等），胎兒未來的代謝功能就可能受損。

黃俊淵醫師提醒，具有家族史、過重或肥胖、缺乏運動習慣、長期壓力或睡眠不足者，應定期進行健康檢查，及早監測血糖。一旦確診，應採取積極且個人化的治療，透過調整生活型態、規律運動、均衡飲食及體重控制，並配合醫囑用藥，才能有效延緩併發症發生。