外食族也能瘦！「9種減脂餐」超商、小吃店都適用

▲外食族善用超商選擇，也能搭配出均衡減脂餐。（示意圖／取自Pexels）



記者黃稜涵／綜合報導

不少上班族經常加班、三餐外食，想減脂卻不知道該怎麼選餐，常常一不小心就吃過量。對此，營養師珊珊表示，其實外食也能吃得均衡又不怕胖，關鍵在於選對食物組合與掌握比例，不需要過度壓抑飲食，她也整理出適合外食族的「9種均衡減脂餐」，不論是超商還是街邊小吃，都能輕鬆搭配出相對健康的餐點。

超商

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1. 雞胸肉＋生菜沙拉＋烤地瓜或馬鈴薯

2. 茶葉蛋＋輕滷時蔬＋雞肉或燻雞御飯糰

3. 莎莎烤雞麵沙拉＋無糖高纖豆漿

小吃店

1. 豆乾海帶盤＋滷白菜＋小碗雞肉飯

2. 滷蛋豆乾盤＋燙青菜＋小碗陽春麵

3. 嘴邊肉＋燙青菜＋小碗榨菜肉絲麵

其他

1. 鹹水雞選雞胸或雞腿搭配3樣蔬菜

2. 滷味選2樣葉菜、1樣菇類，加肉片與蒸煮麵

3. 鐵板燒選低脂蛋白如雞肉或海鮮，搭配蔬菜與適量白飯

珊珊指出，外食減脂的重點在於「蛋白質、蔬菜與澱粉比例」，只要掌握這三大元素，就能避免過度攝取油脂與精緻碳水，像是優先選擇雞肉、魚肉等低脂蛋白，再搭配足量蔬菜，最後再攝取適量澱粉，有助於穩定血糖，也能提升飽足感。

此外，她也提醒，減脂不只是吃什麼，吃的方式同樣重要，珊珊建議，養成細嚼慢嚥的習慣，讓身體有時間接收飽足訊號，同時也可以透過調整進食順序，先吃蛋白質與蔬菜，再吃澱粉，避免餐後血糖快速上升。

珊珊表示，即使工作忙碌、無法自己準備餐點，也不代表減脂就必須中斷。，要在外食時多留意選擇與搭配，就能在日常生活中兼顧便利與健康，讓減脂變得更輕鬆、也更容易持續。