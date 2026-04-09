感冒剛好人卻癱了…他手狂抖導尿2公升！醫嘆：免疫系統殺紅眼

▲男子因黴漿菌肺炎誘發「格林巴利症候群」，身體免疫系統回頭攻擊自己的神經髓鞘。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

一名50歲的大哥被家人一左一右攙扶進診間，走路搖晃像喝醉、雙手狂抖不止。原本以為只是感冒後的體虛，沒想到緊急住院後，醫師一檢查竟發現「神經反射消失」，甚至還導出高達2000c.c.的尿液。神經內科醫師劉懿示警，這並非單純虛弱，而是罕見的「格林巴利症候群」，是免疫系統在對抗肺炎後殺紅了眼，回過頭攻擊自己的周邊神經。

三軍總醫院神經內科醫師劉懿在粉專分享，這名患者半個月前才剛從黴漿菌肺炎中康復，雖然咳嗽好了，人卻越來越沒力。住院第3天，患者出現嚴重下腹脹與便秘，醫師掃膀胱超音波竟見一片汪洋大海，放尿管後竟解出2000c.c.的尿液。儘管患者樂觀自覺有好一點，但醫師腦中警鈴大作，拿起扣診槌往患者手腳一敲，驚覺「沒反應」，原本該有的神經反射全部消失。

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「這不只是虛弱！」劉懿醫師解釋，這名大哥罹患的是「格林巴利症候群（GBS）」，一種急性、發炎性的脫髓鞘多發性神經根神經病變。簡單來說，是免疫系統在感染後敵我不分，瘋狂攻擊自己的周邊神經。

劉懿醫師指出，格林巴利症候群常見的誘發因子包括：

1. 感染問題：如腸胃炎（空腸彎曲桿菌為強烈誘發因子）或呼吸道感染（黴漿菌肺炎、流感等）。

2. 疫苗接種：雖有案例但極其罕見，感染病毒本身的風險遠高於接種疫苗。

劉懿醫師解釋，其症狀包含對稱性無力（如手抖、走路不穩）、手腳尖端感覺異常、自主神經失調（如尿滯留、血壓不穩），嚴重時甚至會影響吞嚥、說話，甚至導致呼吸衰竭。

劉懿醫師表示，該患者隨即轉送醫學中心進行血漿置換等免疫治療。她也提醒民眾，若自身或家人也正經歷肺炎、腸胃炎，務必提高警覺。